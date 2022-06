Pfullendorf – Am Sonntag um 11 Uhr geht der Spaß weiter. Die Stegtrecker laden zum Frühschoppenkonzert ein. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Stadtmusik Pfullendorf. Parallel dazu startet für die kleinen Festbesucher das umfangreiche Kinderprogramm entlang der Bahnhofstraße. Es werden wieder viele Spiele angeboten und es gibt tolle Preise zu gewinnen. Eine Hüpfburg sowie das Kinderkarussell gehören mittlerweile zum festen Programmpunkt für die kleinen Festbesucher.

Fischerstechen am Sonntag

Das mittlerweile zum Publikumsmagneten gewordene Fischerstechen möchte ab 14.30 Uhr die Festbesucher begeistern. Man darf gespannt sein, wer es bis zum Schluss schafft, standhaft die Lanze in den Händen zu halten - ohne Bekanntschaft mit dem kühlen Nass zu machen. Viele Teams aus der näheren Umgebung, auch von befreundeten Narrenzünften und aus der eigenen Zunft, wollen wieder um den Sieg kämpfen. Das Fischerstechen wurde 2016 reaktiviert und sorgt seither für Vergnügen am Ufer und auf dem See. Je zwei Ruderboot-Teams treten gegeneinander an mit dem Ziel, die gegnerische Mannschaft ins Wasser zu stoßen.

Kanufahren mit Pfadfis

Wer nicht am feucht-fröhlichen Wettbewerb teilnimmt, aber dennoch gerne mal über das Wasser und rund um die Insel gleiten möchte: Den gesamten Sonntagnachmittag bieten die St. Georgs-Pfadfinder Kanufahrten auf dem Stadtsee an. Eine gute Gelegenheit, die Stadt einmal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.



Und jede Menge Blasmusik

Für die musikalische Unterhaltung sorgen Kapellen aus der Nachbarschaft. Am Nachmittag spielt der Musikverein Otterswang. Im Anschluss daran wird der Musikverein Denkingen das Publikum bis in die Abendstunden unterhalten.