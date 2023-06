Pfullendorfer Narrenzunft ist hochzufrieden mit Festwochenende. Feuchtfröhliches Fischerstechen sorgt am Sonntag für Stimmung.

Bild: Johanson, Kirsten

Mehrere hundert Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag das Fischerstechen. Das Mitleid mit den Akteuren, die vom wackeligen Kahn ins Weiherwasser geschubst wurden, hielt sich in Grenzen. Schließlich kamen sie in den Genuss einer Abkühlung.

Es bewahrheitet sich: Pfullendorfer Hexen findet man dort, wo es raucht. Einen heißen Job von 10 bis 17 Uhr hatten Sebastian und Markus am Grill. Insgesamt wurden bei der dreitägigen Veranstaltung rund 1,5 Tonnen Lebensmittel regionaler Lieferanten konsumiert.

Vom Abitreffen des Jahrgangs 2013 machten sie einen Abstecher zum Stadtseefest, um dort bei Sonnenschein ein Eis zu genießen: Lea Leib, Jessika Gorzolka, Nicole Tistler und Iris Rollbühler (von links).

Gut besucht war auch der Flohmarkt, auf dem eifrig gestöbert und gefeilscht wurde. Kleidung, Schlittschuhe, Schulranzen, Billardqueues, Schallplatten, Haushaltsgeräte und Spielzeug wechselten für wenig Geld den Besitzer.

Bei bestem Wetter zog es am Wochenende sehr viele Feiernde an den Stadtsee. Die Stegstrecker düsten nur so über den Platz, um die Besucher mit Essen und Trinken zu versorgen. Vom Bierausschank über Pommes-Fritteuse bis hin zur Spülküche gaben die Helfer in rund 450 Schichten bis spät in die Nacht Vollgas. Für Unterhaltung sorgte unter anderem der Kehlbach-Express; beim Frühschoppen spielte die Stadtmusik.

Mit dem traditionellen Fassanstich wurde das Stadtseefest am Samstag offiziell eröffnet. Bürgermeister Ralph Gerster (rechts) brauchte nur drei Schläge und schon konnte das Bier fließen. Links Zunftmeister Andreas Narr.