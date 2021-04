Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 19 Minuten

Stadtpfarrer Martinho Dias Mertola aus Pfullendorf fordert erneut die Gleichstellung der Frau in der Kirche

In seinem Beitrag für die SÜDKURIER-Kolumne „Mutmacher“ nimmt Stadtpfarrer Martinho Dias Mertola eindeutig Stellung zur Rolle der Frau in der Kirche. Frauen gehörten gleichwertig dazu und seien nicht schmückendes Beiwerk, auch nicht bloße Befehlsempfängerinnen der Männer in der Kirche Jesu Christi.