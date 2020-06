von Julia Lutz

Bundes- und Landesregierungen haben sich geeinigt, dass bis zum 31. Oktober 2020 keine Volks- und Schützenfeste oder Kirmesveranstaltungen stattfinden dürfen. Und damit war eigentlich schon klar, was die Stadtmusik Pfullendorf in einer Pressemitteilung nun bestätigt. Das Oktoberfest 2020 im Seepark findet aufgrund der gültigen Corona-Verordnung nicht statt. „Das Fest ist aufgrund der Hygienevorschriften, Abstandsregeln und Begrenzung der Besucherzahlen nicht durchführbar“, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Im nächsten Jahr, so heißt es weiter, soll das Oktoberfest wieder stattfinden.