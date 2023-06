Um gegen die „Plakatierungswut“, besonders in der Pfullendorfer Innenstadt, anzugehen, startet die Stadt für die Kommunalwahl im Juni 2024 ein Modellprojekt, das von Ordnungsamtsleiter Manuel Oberdorfer in einer Sitzung des Finanzausschusses vorgestellt wurde.

Neun Standorte für Plakatwände

Nach den Vorschlägen der Verwaltung sollen an fünf ausgewählten Standorten in der Kernstadt sowie je zwei Standorten in Aach-Linz und Denkingen Plakatwände aufgestellt werden, auf denen die Konterfeis von Kandidaten oder Plakate von Parteien zu sehen sind. Bei Bedarf könnte auch in den übrigen Ortsteilen jeweils ein Standort für eine Plakatwand ausgewiesen werden.

Je Partei ein Großflächenplakat

Pro Partei soll zudem das Aufstellen eines Großflächenplakats gestattet werden. Hier hatte Eva Riede-Leibbrand (Unabhängige Liste) darauf hingewiesen, dass im Juni 2024 gleichzeitig mit der Kommunalwahl auch die Europawahl sowie die Kreistagswahl stattfinden. Somit könnten Parteien oder Gruppierungen auf diesem großflächigen Plakat für mehrere Wahlen die Werbetrommel rühren. Da die UL beispielsweise bei der Europawahl im Gegensatz zu SPD oder CDU nicht antritt, hat man somit mehr Platz, um auf die Bewerber für die Kommunalwahl aufmerksam zu machen.

Modell für die Zukunft

Sollte die reduzierte Plakatierung sich im kommenden Jahr bewähren, können sich Ordnungsamtschef Oberdorfer und Bürgermeister Ralph Gerster vorstellen, diese Methode beizubehalten, da besonders in der Innenstadt schier an jedem Lichtmast mindestens ein Plakat aufgehängt ist. Betroffen von einem möglichen Verbot beziehungsweise einer Begrenzung auf wenige Standorte wären natürlich auch Veranstaltungen, die von der Stadt organisiert werden.

Das Thema Plakatieren ist nicht neu. Schon während des Bürgermeisterwahlkampfes im vergangenen Jahr hatte Thomas Jacob, Chef der Freien Wähler, einen Antrag gestellt, den potenziellen Bewerbern keine Erlaubnis zur Plakatierung zu geben.