Der Gemeinderat hatte im Sommer 2022 die Rückbauarbeiten der ehemaligen Ziegelei Ott an die Firma CK Abbruch & Erdbau GmbH mit einer Auftragssumme von rund 198 000 Euro vergeben. Das Gelände gehört seit 2013 der Stadt. Den überraschenden Mehrkosten in Höhe von 400 000 Euro hat das Gremium im November 2022 zugestimmt. Ein wesentlicher Teil dieser Mehrkosten, 240 000 Euro, ist auf falsch genommener Maße in der Ausschreibung zurückzuführen. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung daraufhin, zu überprüfen, ob eine Klage Sinn macht und die Stadt Regressansprüche an das Ausschreibungsbüro stellt.

Anwalt rät von juristischer Auseinandersetzung ab

Wie Bürgermeister Ralph Gerster in der jüngsten Sitzung erklärte, riet der juristische Berater der Stadt davon ab, Schadensersatz geltend zu machen. Das prozessuale Risiko sei hoch. Hinzu kämen dann noch erhebliche Verfahrenskosten. Ansonsten liegen die Mehrkosten in Höhe von 160 000 Euro in unvorhersehbaren, zusätzlichen Arbeiten durch Asbestsanierung begründet, wie Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter erklärte.

Dazu gehört ein erhöhter Anteil an asbesthaltigen Materialien im Bereich der Brennofenstraße und asbesthaltige Anhaftungen im Dachtragwerk. Mit teils asbesthaltigem Bauschutt wurden auch Vertiefungen und unterirdische Hohlräume im Gebäude und unter der Bodenplatte aufgefüllt, die es zu entsorgen gilt. Die im Haushalt eingestellten Mittel werden laut Verwaltung trotz der Mehrkosten nicht überschritten und der vereinbarte Fertigstellungstermin Anfang März 2023 könne trotz der erheblichen Mehrarbeiten eingehalten werden.

Nutzung des Areals ist unklar

Was mit dem Areal geschieht, ist derzeit noch unklar. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Anfragen von Interessenten gegeben, bestätigte Ex-Bürgermeister Thomas Kugler mehrfach, allerdings entsprach die vorgesehene Nutzung nicht den städtischen Vorstellungen. In Zusammenhang mit der Erschließung des etwa drei Hektar großen Geländes soll bekanntlich der „Klaiber-Kreisel“ verlegt werden.