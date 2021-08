Gemeinderat mehrheitlich für Verwaltungsvorschlag bei sieben Gegenstimmen. Einige Gemeinderäte befürchteten einen „Schilderwald“. Die Stadt will überprüfen, wo die Ausweisung tatsächlich Sinn macht.

Die Verwaltung hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgeschlagen, dass in Pfullendorf Nebenstraßen in der Kernstadt künftig als Tempo-30-Zonen ausgewiesen werden. Der Gemeinderat stimmte mehrheitlich zu, allerdings gab es auch sieben