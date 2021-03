Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Stadt Pfullendorf legt Entwurf für Doppelhaushalt 2021/2022 vor: Geld fließt für Baugebiete und Schulen

Investiert wird in die Digitalisierung aller sieben Schulen. Mehrere Baugebiete werden erschlossen, wobei die späteren Grundstücksverkäufe wieder Geld in die Stadtkasse spülen sollen. Der Neubau des Kindertagheims wird drei Millionen Euro verschlingen; die gleiche Summe fließt in die Erweiterung des Feuerwehrhauses