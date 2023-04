enGut, dass es das Linzgautheater aus Pfullendorf gibt. Am Samstagabend sorgte die Truppe um Chef Erich Koch im ausverkauften Hirsch-Saal in Hausen a. A. für ein Festival des Humors, und so mancher Theaterfreund hatte Mühe, seinen Lachanfall in Grenzen zu halten. Corona? Krise? Inflation? „Tür an Tür mit Alizee“ war die beste Medizin. Denn da gab es keine Lieferprobleme. Ganz im Gegenteil!

In einem Mietshaus mit Pizzeria geht es hoch her. Kein Wunder, da wohnen ganz unterschiedliche Menschen mit all ihren Macken und Sehnsüchten. Über allen thront Alizee (Alex Roth, wieder unnachahmlich). Sie spielt sich gerne als Hausmeisterin auf, befehligt und schnüffelt überall umher. Aus ihren Erkenntnissen zieht sie den Schluss, dass im Haus die Mafia ein- und ausgeht. Schließlich gibt es auch die Pizzeria des überaus charmanten Pizzaiolo Giovanni (Markus Roth als leidenschaftlicher „Italiener“ mit Hang zum weiblichen Geschlecht aller Alters- und Gewichtsklassen). Doch Alizee vermutet auch Geldwäsche und Drogenhandel. Die Frage, ob der ehemalige Finanzbeamte Anton Schimmelpfennig (die Rolle ist Raimund Lohr-Hofmann wie auf den Leib geschnitten) in seiner Zigarre auch derzeit noch Unerlaubtes raucht, bleibt unbeantwortet. Aber wie kann der Mann sonst einen zweiten Frühling erleben, der ihn nahezu liebestoll macht? Da dürfte Heike Hofmann als Tante Nora einen großen Anteil daran haben. Vermutlich haben leider nur die Zuschauer auf den vorderen Plätzen ihr Liebeswerben so richtig genießen können. Ihre zärtliche Mimik war erste Sahne und hat offensichtlich ihre Wirkung nicht verfehlt.

Friedhelm Polter (Erich Koch) muss den ganzen Haushalt machen. Um die Rente aufzubessern, hat seine Frau Hermine (Andre Hahn, resolut und drachenähnlich) ein Zimmer doppelt vermietet. An den Neffen Basti (Rolf Laichers Debüt beim Linzgautheater war mehr als vielversprechend), der dort tagsüber schläft, und an die junge Rosi (Jolanta Bosch), die dort nächtigt. Da geht es um verwechselte Nachthemden, nackte Männer (nur verbal) und die große Liebe. Und das so intensiv komödiantisch, dass man nicht genug bekommen konnte. Dass Bastian, von Beruf Frauenarzt, die charmante Rosi heiraten wird, ist ein Happy End wie es sein muss. Und dass er sogar ihren Namen annimmt, der dann immerhin Dr. Eierstock lauten wird, ist ein Gag, auf den man erst mal kommen muss.

Bei diesem Stück hat Autor Erich Koch voll vom Leder gezogen. Vielleicht wird es auch deshalb mit viel Erfolg auf Laienbühnen gespielt. Eine Neuentdeckung ist auch Jürgen Hübschmann als Kriminalkommissar Hans Schaminski. In ihm steckt eine Menge Potenzial für weitere Auftritte. Köstlich bediente er alle Klischees, die man von einem namensähnlichen Kriminalisten aus Duisburg kennt. Kleine Gags, wie eine große Spinne, die an der Wand läuft oder das Skelett aus dem Heizungskeller, das als „der letzte Bittelschießer“ identifiziert wird, sind typisch für das Linzgautheater. Auch, dass man vom Eintrittskartenerlös einen großen Teil einem sozialen Zweck zuführt. Diesmal der Pfullendorfer Tafel.