Das 34. Dorffest von Aach-Linz findet am 2. und 3. Juli statt. Wie gewohnt ist auf und um den Martinsplatz herum viel Kulinarisches und ein umfangreiches Getränkeangebot zu finden. Für die musikalische Unterhaltung wird an beiden Tagen bestens gesorgt. Und für Groß und Klein gibt es überall beste Unterhaltung. Dazu hat das Organisationsteam der Vereinsgemeinschaft, um ihren Vorsitzenden Klaus Matt, wieder einiges auf die Beine gestellt. Viele Vereine, sowie der Kindergarten und die Schule aus Aach-Linz gestalten das Programm am Sonntag und Montag.

Festzelt auf dem Martinsplatz

Den Auftakt des Dorffestes bildet am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr der Familien-Wortgottesdienst in der Kirche St. Martin. Für die ersten Besucher sorgt der Musikverein Aach-Linz mit seinen Aktiven für das Frühschoppenkonzert im Festzelt auf dem Martinsplatz. Und auch in diesem Jahr wird beim Dorffest ein Flohmarkt gestartet, der vom Elternbeirat des Kindergartens organisiert wird. Zwischen 10 und 14 Uhr bietet sich hier die Gelegenheit, das eine oder andere Schnäppchen zu ergattern.

Kreis Sigmaringen Landkreis Sigmaringen feiert im Juli weiter Das könnte Sie auch interessieren

Das Aach-Linzer-Bähnle dreht seine Runden

Die kleinen Gäste können indessen mit dem beliebten Aach-Linzer Bähnle zahlreiche Runden durch das Dorf genießen oder auch auf der Hüpfburg mögliche überschüssige Kräfte abbauen. Die Kinder des Montessori-Kindergartens erfreuen am Mittag die Festgäste mit ihren Darbietungen. Die Weinlaube der Vereinsgemeinschaft und die Weizenbar der Landjugend bieten neben dem Festzelt weitere Gelegenheiten, einen gemütlichen Aufenthalt zu genießen. Die beliebten Dinnele werden ofenfrisch vom Kirchenchor angeboten. Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und Torten reicht der Förderverein des Bildungshauses Montessori und erstmals die Damen der Frauengemeinschaft im Kaffeezelt vor dem Rathaus. Ab dem Nachmittag sorgt die Jugendkapelle Alhegro im Festzelt weiter für die Unterhaltung.

Feierabendhock am Montag

Am Montag, 3. Juli, endet das Dorffest ab 16.30 Uhr mit einem Feierabendhock. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Trachtenkapelle Hausen an der Aach.