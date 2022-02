Als wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürger und die Erfüllung der Vorgabe des Feuerwehrbedarfsplans aus dem Jahr 2016 bezeichneten Bürgermeister Thomas Kugler und Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter den Bau der „Feuerwache“ in Schwäblishausen, die künftig als Zentrale für den Löschbezirk „Nord“ von den Abteilungswehren Zell/Schwäblishausen und Mottschieß genutzt wird. Der eingeschossige Gebäudekomplex kostet rund 2,2 Millionen Euro, wofür man 338 000 Euro an Zuschüssen erhält, und soll im Herbst betriebsbereit sein. Zeitgleich soll dann auch ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) als neues Fahrzeug für die Einsatzkräfte eintreffen, wobei es zwei Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge geben wird. Das Areal wird mit einer Zufahrt erschlossen und hinter dem Gebäude gibt es Parkplätze für die Feuerwehrleute. Der Strommasten auf dem Gelände wird im Zuge der Bauarbeiten verlegt.

Abteilungswehr ist in ungeheizter Kartoffelhalle untergebracht

Wie notwendig ein neues Domizil für die Abteilungswehren ist, erläuterte Peter. Die Mottschießer sind derzeit in einer angemieteten ungeheizten Kartoffelhalle untergebracht und die 27-köpfige Wehr von Zell/Schwäblishausen verfügt nur über zwei Garagen. „Ansonsten fehlt wirklich alles“, erklärte der Stadtbaumeister. Eine klare Aussage gab es von vom Stadtbaumeister auf die SÜDKURIER-Frage bezüglich der Mehrkosten von 800 000 Euro gegenüber der einst im Gemeinderat präsentierten Kalkulation.

Dies sei den enorm gestiegenen Materialkosten und explodierenden Baukosten geschuldet. Diese Erhöhung wäre nach seiner Überzeugung auch beim Bau der Feuerwache beim einstmals diskutierten Alternativstandort bei der Schule aufgetreten. Der Gemeinderat hatte sich damals gegen diesen Platz entschieden, weil an diesem Standort Mehrkosten von mindestens 300 000 Euro prognostiziert worden waren, die vornehmlich dem sumpfigen Baugrund geschuldet waren.

Gewerke für heimische Firmen

Auch Bürgermeister Thomas Kugler bekräftigte, dass man die richtige Standortentscheidung getroffen habe. Zwar habe man beim Ausschreibungsergebnis eine unliebsame Überraschung erlebt, aber mit dem Bau setze man ein klares Zeichen, dass man in die Sicherheit der Bürger investiere. Sein Dank galt auch der Feuerwehr, die sich bei der Planung der Feuerwache rege eingebracht habe. Bei der Ausschreibung hatte die Firma Löffler als Generalunternehmer das günstigste Gebot abgegeben und Juniorchef Peter Löffler ergänzte, dass man bislang sämtliche Gewerke an Pfullendorfer Firmen vergeben konnte.

Moderne Infrastruktur erhöht Attraktivität der Feuerwehr

Auf Anfrage präzisierte Kommandant Dieter Müller die Aussage, dass in der Feuerwache Umkleideräume für 64 männliche und 13 weibliche Feuerwehrleute geschaffen würde, was eine Verdoppelung der aktuellen Mannschaftsstärken der beiden Abteilungswehren bedeuten würde. Für jeden Feuerwehrler müssen zwei Umkleidespinde vorgehalten werden, um eine Kontamination zwischen Einsatz- und Privatkleidung zu vermeiden. Aber Müller teilt durchaus die Zuversicht von Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter, dass man durch die enorme Verbesserung der Ausstattung samt neuem Feuerwehrauto die Attraktivität der Feuerwehr erhöhe und so womöglich neues Personal findet. „Während der Pandemie hatten wir soviel Zulauf wie noch nie“, ist Müller stolz, dass es gelungen ist, die Einsatzstärke der Wehren zu erhöhen.