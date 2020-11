„Senioren- und Pflegeheime aber auch weitere soziale Einrichtungen stellt die Corona-Krise nach wie vor vor extreme Herausforderungen“, informiert die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch über eine Spende. Viele Ausgaben, die jetzt nötig sind, sind in den Budgets nicht vorgesehen. Damit wichtige Maßnahmen finanziert werden können, hat sich die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch entschieden, den Reinertrag des „PS Sparen und Gewinnen“ mit 31 000 Euro in diesem herausfordernden Jahr hauptsächlich an Alten-/Pflegeheime und soziale Einrichtungen im Geschäftsgebiet zu spenden, informiert die Bank.

Das Geld stammt aus der Lotterie „PS Sparen und Gewinnen“ der Sparkassenfinanzgruppe. Von jedem Los, das die Kunden kaufen, gehen vier Euro auf das Sparkassenbuch und ein Euro in einen Verlosungstopf, aus dem monatliche Gewinne und jährliche Sondergewinne wie Reisen und Autos ausgeschüttet werden. Zudem werden jährlich 25 Prozent als PS-Reinertrag für gemeinnützige Zwecke im Geschäftsgebiet der Sparkasse gespendet.