Pfullendorf vor 10 Stunden

Sozialverband VdK in Pfullendorf äußert sich zur geplanten Krankenhausschließung im Landkreis Sigmaringen: „Wir fühlen uns von SRH verraten“

Der VdK-Ortsverband will um den Erhalt des Krankenhauses in Pfullendorf kämpfen. Die Geschäftsführung bietet derweil den Mitarbeitern Gespräche über ihre Zukunft an.