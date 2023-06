Das Sommerfest des Musikverein Denkingen fand in diesem Jahr in ungewohnten Rahmen statt. Entgegen früherer Veranstaltungen wurde das Fest der Musiker nur am Freitag und am Sonntag veranstaltet. Am Freitag bildete der Feierabendhock den Auftakt, den die Jugendkapelle Ostrachtal musikalisch eröffnete. Über Blasmusik aller Couleur konnten sich die Besucher in Denkingen ohnehin freuen. Insgesamt sieben verschiedene Kapellen sorgten am Freitag und Sonntag für großartige Blasmusik. So übernahm die Musikkapelle Krauchenwies die musikalische Untermalung und der Musikverein Hettingen besetzte in den Abendstunden die Bühne.

Die Organisatoren jedenfalls zeigten sich mit dem Besucherinteresse sehr zufrieden, auch wenn der eine oder andere Platz noch zu haben gewesen wäre. Am Sonntag ging dann das Sommerfest in seine zweite Runde. Zum Frühschoppen wurden die Gäste von der Stadtmusik Pfullendorf musikalisch auf hohem Niveau unterhalten. Aber auch die hungrigen Gäste konnten sich richtig verwöhnen lassen. Neben Steaks, roter Wurst und Seelen gab es auch eine Riesenauswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten. Am Abend wurde zusätzlich ein schmackhafter Vesperteller inklusive eines kleinen Magenputzers angeboten. Den Nachmittag gestalteten die Musikanten aus Altheim unterhaltsam. Sie begeisterten die Gäste mit ihrem vielfältigen Repertoire und da gab es auch häufig einen Sonderapplaus für die Musikanten.

Die Besucher waren jedenfalls sehr damit einverstanden, dass die Veranstaltung überwiegend auf dem Freigelände neben der Andelsbachhalle stattfand. Da konnte man gelassen im Schatten der großen Sonnenschirme den sonnigen Nachmittag verbringen. Ein Getränkestand sorgte in diesem Jahr für den flüssigen Nachschub, während die Jugendkapelle „Wiseli“ am späten Nachmittag für die passende Musik und Unterhaltung garantierte. Den Ausklang des musikalisch bunten Wochenendes untermalten die Musikanten aus Weinberg.