In der Badesaison 2020, aber auch in den Jahren davor, gab es in der Gemeinde immer wieder Beschwerden über wild parkende Autos am Illmensee und am Ruschweiler See, insbesondere in der Reutestraße, Im Grund und am Kirchplatz. Besucher sprangen außerhalb der offiziellen Badestellen ins Wasser, Bootsstege wurden von Badegästen belagert. Zurückgelassener Müll und Lärm sorgte ebenso für Ärger wie nicht angeleinte Hunde und Fahrradfahrer, die unerlaubterweise um den Illmensee radelten.

Gemeinde musste einen privaten Security-Dienst engagieren

Im Coronasommer häuften sich die Probleme, so dass die Gemeinde einen privaten Security-Dienst engagierte. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Silvio Dietrich vom DSSD-Sicherheitsdienst aus Pfullendorf von den Erfahrungen. So wurden zahlreiche verkehrsrechtliche Verstöße wie Parken im Halteverbot, Befahren trotz Durchfahrtsverbot oder Parken auf dem Gehweg festgestellt. Die Einnahmen sind nicht in die Gemeindekasse geflossen, sondern an die Stadt Pfullendorf als zuständige Behörde. „Die Kontrollen waren sehr notwendig. Wir waren oft zu zweit unterwegs, hatten sehr viel zu tun und waren häufig die Buhmänner. Wir dürfen als Security allerdings keine Personalien aufnehmen, und manche haben ihre Spielchen mit uns getrieben“, schilderte Dietrich, dessen Firma der Gemeinde für die Dienste bisher rund 3700 Euro in Rechnung gestellt hat.

„Wir dürfen keine Touristen vergrämen“

Für die kommende Badesaison von Mai bis September will die Gemeinde gewappnet sein. Kathrin Hecht (Freie Wähler) war der Meinung, dass es an gut sichtbaren Schildern fehle. „Die Leute wissen zum Teil gar nicht, was erlaubt ist und was nicht.“ Auch Bürgermeister Reichle sieht die Notwendigkeit einer klaren Parkregelung und unmissverständlicher Beschilderung. Otto Lohr (Freie Wähler) warnte davor, Touristen zu vergrämen. „Wir müssen uns genau überlegen: Was wollen wir denn genau kontrollieren und ahnden?“

Für die kommende Badesaison von Mai bis September will die Gemeinde die Vorgaben für einen geordneten Badebetrieb und auch beim Thema Parkplatz überwachen. | Bild: Volk, Siegfried

Hauptamtstleiter stellt drei Varianten vor

Hauptamtsleiter Markus Felgendreher stellte dem Gremium drei Varianten vor, wie eine Überwachung der Vorschriften aussehen könnte. Die Schaffung einer neuen Stelle wäre eine Lösung: Ein Vollzugsbediensteter der Gemeinde würde als Mini-Jobber nach entsprechender Schulung polizeiliche Aufgaben wahrnehmen. Auf 450-Euro-Basis würde die wöchentliche Arbeitszeit rund sieben Stunden betragen. Der Angestellte der Gemeinde hätte die Befugnis, Personendaten aufzunehmen, wenn jemand gegen die Vorschriften verstößt.

Gemeinderat vertagt Entscheidung

Die Personalkosten sind nach Felgendrehers Berechnungen niedriger und die Einsatzplanung unkomplizierter zu handhaben, als bei den anderen Varianten. Diese wären: Die gemeinsame Anstellung eines Mitarbeiters im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft, der dann in Pfullendorf, Herdwangen-Schönach, Illmensee und Wald eingesetzt werden könnte, oder die so genannte „Organleihe“. Das bedeutet, Illmensee würde sich Personal einer Nachbarkommune ausleihen. Sascha Baier (Freie Wähler) wunderte sich, warum ein externer, privater Sicherheitsdienst bei Felgendrehers Vorschlägen fehlte.

Illmensee Enttäuschung bei den Gastronomen in Illmensee Das könnte Sie auch interessieren

„Ein Einzelner wird teilweise nicht für voll genommen.“

Andreas Huber gab zu bedenken, dass ein hauptberuflicher Security-Dienst, den man ja flexibel und nach Bedarf einsetzen könne, der Aufgabe psychisch und physisch möglicherweise besser gewachsen sei. Auch der Mann vom Fach, Silvio Dietrich gab, zu bedenken, dass es für eine Person allein emotional schwierig werden könne. „Ein Einzelner wird teilweise nicht für voll genommen.“ Die Gemeinderäte sahen sich nicht in der Lage, am Sitzungsabend einen Beschluss zu fassen. Auf Antrag von Jörg Ehrlinspiel (FW) wurde die Entscheidung vertagt und die Verwaltung beauftragt, die Variante privater Sicherheitsdienst aufzunehmen und den gemeindlichen Vollzugsdienst auf zwei Personen hochzurechnen.