von Sandra Häusler

Es ist eine Sache, sich Beauty- oder Hautpflegeprodukte in einem Drogeriemarkt zu kaufen. Doch oftmals kann Hautpflegekosmetik aus natürlichen und hochwertigen Zutaten mit wenigen Handgriffen selbst hergestellt werden. Eine Lerngruppe von Schülerinnen und Schülern des Reinhold-Frank Schulzentrums Ostrachtal zeigt, wie es geht. Der SÜDKURIER durfte begleiten, wie sie in einem Projekt verschiedene Naturkosmetik-Handpeelings unter Anleitung der Referendarin Anna Sigel herstellen und den „Sommer ins Glas“ zu bringen.

Video: Anna Sigel

Wenige und hochwertige Zutaten

Ziel war, ein Rosenblüten-, Lavendelblüten-, und ein Zitronen-Handpeeling herzustellen. Ein gutes, hautpflegendes Oliven- beziehungsweise Körper-Öl, Salz, je nach Variation Lavendelblüten und Rosenblätter aus dem eigenen Garten, eine Bio-Zitrone und ein paar Tropfen hochwertige ätherische Duftöle, mehr Zutaten braucht es nicht, um in wenigen Minuten ein pflegendes Handpeeling herzustellen. Grundbestandteile jeder Peelingvariante sind Öl und Salz. Es ist ein extrem kostengünstiges Peeling, da die Zutaten meist in jedem Haushalt zu finden sind.

Grundzutaten für das pflegende Handpeeling sind Öl und Salz. Je nach Variante werden getrocknete Rosenblätter, Lavendelblüten und Zitronenschalen zugegeben. | Bild: Sandra Häusler

Herstellung in Teamarbeit

Lavinia und Mia widmen sich dem Entwurf von Etiketten für die Gläschen. Fiona, Vanessa, Hümeyra und Tahaya stellen das Peeling her. Almir und Dominik füllen das Handpeeling in die Gläser. Die duftenden, frischen Lavendelblüten aus dem Garten werden von den Stängeln gezupft. Fiona und Hümeyra stellen fest, dass Luft und Hände sofort von dem zartblumigen Lavendelduft erfüllt sind.

Lavendel steht im Sommer in voller Blüte und lockt unzählige Insekten und Schmetterlinge an. Nun ist der richtige Zeitpunkt den Geschmack und den Duft der lilafarbenen Blüten zu konservieren. Tahaya und Vanessa mischen Öl und Salz in der Küchenmaschine, geben dann die gepflückten Lavendelblüten und ätherisches Lavendel-Duftöl dazu. Für das Rosenblüten-Peeling werden getrocknete Rosenblüten verwendet, ebenfalls aus dem Garten, und ein samtiges Rosenduftöl.

Das fertige Lavendelblüten-Handpeeling, nachdem es im Mixer zerkleinert und vermischt worden ist. | Bild: Sandra Häusler

Unterstützung der Hauterneuerung

Vanessa testet das Rosenblütenpeeling mit dem dezenten Rosenduft. Dazu befeuchtet sie ihre Hände mit Wasser und verreibt das Peeling in kreisenden Bewegungen auf der Haut. „Wie kleine Sandkörnchen fühlt es sich an“, stellt sie fest. Etwa alle 28 Tage erneuert sich die oberste Hautschicht ganz von selbst. Mit einer Peeling-Anwendung kann dieser natürliche Hauterneuerungsprozess unterstützt werden. Danach werden die Hände lediglich wieder mit Wasser, ohne Seife, abgewaschen. Tahaya und Vanessa sind erstaunt darüber, wie weich und „extrem angenehm“ sich die Hände nach der Peelinganwendung anfühlen.

Das selbst hergestellte Handpeeling macht die Hände samtweich. Nach dem Befeuchten der Hände mit Wasser wird das Peeling verrieben und später lediglich mit Wasser abgespült. | Bild: Sandra Häusler

Olivenöl sorgt für Feuchtigkeit

Die Schüler stören sich zunächst an dem ausgeprägten Eigenduft des Olivenöls. Olivenöl wird jedoch auch sehr gut von der Haut aufgenommen und eignet sich daher wunderbar für die Hautpflege. Es versorgt die Haut mit einer Extraportion Feuchtigkeit. „Das Olivenöl wirkt vor allem zellerneuernd“, begründet dies Anna Sigel. Nachdem Fiona der Olivenöl-Salzmischung eine Duftölmischung mit Mandarine, Grapefruit und Tonka zugegeben hat, überwiegt am Ende der sommerliche „Glücksduft“. „Voll angenehm“, ist Fiona überzeugt. Für das Zitronen-Handpeeling schälen Tahaya und Hümeyra mit einem Sparschäler die Zitronenschale von der unbehandelten Bio-Zitrone, zerkleinern die Schalen in der Küchenmaschine, geben Salz und Öl sowie ein Zitronen-Duftöl dazu.

Idee für den nächsten „Beauty-Abend“

Ein Einfülltrichter hilft beim Abfüllen des Peelings in die Gläschen. | Bild: Sandra Häusler

Almir und Dominik, füllen die Handpeelings in die Gläser ab. Sie achten darauf, dass der Schraubrand sauber ist und verschließen dann die Gläser sorgfältig. „Es riecht halt einfach gut“, stellen dabei die jungen Männer fest. Die Jugendlichen stellen fest: Es braucht nur wenige Handgriffe, um das duftende Handpeeling aus natürlichen Zutaten herzustellen. Es enthält keine chemischen Zusatzstoffe und ist auch eine tolle Idee für den nächsten „Beauty-Abend“.