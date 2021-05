Die Bewältigung der Klimakrise ist weltweit die zentrale Herausforderung und die Reduzierung beziehungsweise Vermeidung von CO2 spielt dabei eine Schlüsselrolle. Deshalb verteuert die Politik den Preis je Tonne CO2 für Unternehmen, die weiter als „Verschmutzer“ agieren, und so boomt der Emissionshandel für CO2-Zertifakte.

Landwirtschaftliche Flächen sind Kohlenstoffspeicher

Eine wichtige Rolle beim Kampf gegen den Kohlenstoff kann die Landwirtschaft spielen. Darauf hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk schon vor zwei Jahren hingewiesen, als er den Energiepark Hahnennest besuchte, und darauf hinwies, dass landwirtschaftliche Flächen ein riesiger Kohlenstoffspeicher sind. Durch die Fotosynthese wird CO2 aus der Luft in den Boden verlagert, daraus entsteht Humus, der CO2 speichert. Und eine Pflanze ist beim Humusaufbau höchst effizient – die durchwachsene Silphie. Demnach speichert die aus den USA stammende Stängelpflanze, die bis zu drei Meter hoch wird, auch enorme Mengen des klimaschädlichen Kohlenstoffs.

Thomas Metzler, Pionier des Silphieanbaus, inmitten der Blütenpracht. Dank des großen Humusaufbaues der Pflanzen wird je Hektar rund 6,1 Tonnen CO2 im Boden gespeichert, was sich für Landwirte finanziell auszahlt. | Bild: Volk, Siegfried

Mehrere hundert Hektar Silphie werden angebaut

Diese Zusammenhänge sind den Landwirten aus Ostrach, die in dem Weiler Hahnennest den Energiepark Hahnennest (EPH) betreiben und als Pioniere des Silphieanbaus die Donau-Silphie entwickelten, schon lange bekannt. Sie bestücken ihre Biogasanlage mit Silphie und bauen mehrere hundert Hektar der Pflanze an. Die in Bodnegg 2016 gegründete Firma Carbocert GmbH handelt mit solchen Zertifikaten, die einem Landwirt aktuell 30 Euro je Tonne gespeicherten CO2 einbringen. Nach Angaben von Carbocert beteiligen sich bundesweit derzeit 340 Landwirte, die 14 000 Hektar als CO2-Speicherfläche nutzen, wofür sie ein Zertifikat der Bodnegger Firma erhalten haben. Für den Humusaufbau auf ihrer Fläche hat die Familie Huber einen Vertrag abgeschlossen, der mindestens zehn Jahre läuft. In einer Voruntersuchung ermittelt Carbocert den Humusgehalt der Böden und durch Folgeuntersuchungen wird der weitere Humusaufbau kontrolliert. Deshalb erhält der Landwirt zunächst nur zwei Drittel des Honorars, um den aufgebauten Humus zu sichern. Nach erneuter Beprobung muss der Gehalt gleichgeblieben oder gesteigert sein, damit bezahlt wird. Das Geld für den Zertifikatehandel stammt von verschiedenen Unternehmen, so etwa von einer Großbäckerei, die die Zertifikate für ihre „unvermeidbare Emissionen“ kauft.

Ostrach Innnovationspreis des Landes für Landwirte in Ostrach Das könnte Sie auch interessieren

Start mit 25 Euro pro Tonne CO2

Die Bundesregierung hat bekanntlich entschieden, dass ab 1. Januar 2021 Unternehmen, die fossile Brennstoffe in Verkehr bringen, Emissionsrechte in Form von Zertifikaten kaufen müssen. 2021 wird mit 25 Euro pro Tonne CO2 gestartet, und schrittweise erhöht sich diese Abgabe für die klimaschädlichen Emissionen, bis auf 55 Euro im Jahr 2025, 55 Euro pro Tonne CO2. Auf Anfrage des SÜDKURIER bestätigt Wolfgang Abler, Gründer und Geschäftsführer von Carbocert, dass die Landwirte von diesen steigenden Preisen partizipieren, denn dieser erhalte immer zwei Drittel des Verkaufspreises. Abler ergänzt, dass der von der Regierung festgelegte Preis als Brennstoffsteuer je Tonne CO2 definiert ist und direkt nichts mit dem freiwilligen Zertifikatsmarkt zu tun habe.

Landwirte aus Hahnennest sind erfreut

Klar ist, dass sich die Landwirte aus Hahnennest darüber freuen, dass ihre Donau-Silphie sich besonders für den Humusaufbau eignet und dadurch CO2 gespeichert wird. „Mehr und mehr wird unser aller Tun von den Effekten auf Boden, Wasser und Luft beeinflusst. Es ist richtig und wichtig, dass diese Leistungen anerkannt werden und auch die ganze Agrarbranche etwas davon hat“, so Thomas Metzler, Geschäftsführer der Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG. Im neuen „Newsletter“ des Donau-Silphie-Teams sind neben Familie Huber weitere Landwirte aus Mettenbuch, Leibertingen und Ostrach als stolze CO2-Zertifikatsbesitzer abgebildet, die durch den Silphieanbau eine zusätzliche Einnahmequelle haben.

Ostrach Modellprojekt in Ostrach-Hahnennest zur Papierherstellung aus der Pflanze „Durchwachsene Silphie“ ist erfolgreich gestartet Das könnte Sie auch interessieren