Der 14-jährige Baha bringt die Botschaft seiner Klasse auf den Punkt: „Wir wollen in Pfullendorf zeigen, dass wir gegen Rassismus sind“. Aus der Beschäftigung mit dem hochbrisanten Thema heraus haben die Schüler der 7 b der Pfullendorfer Sechslindenschule mit Lehrer Christof Salzmann eine Demonstration am morgigen Freitag, 24. Juli, gegen Rassismus und für eine tolerante, vielfältige Gesellschaft auf die Beine gestellt. Mit selbst gestalten Plakaten werden die Schüler um 10.30 Uhr von der Schule zum Marktplatz ziehen. Dort wird Rektorin Ursula Matt-Pfeifer einige Worte sprechen. Den Abschluss bildet eine Luftballon-Aktion.

„Wollt Ihr Mathe? – Nein!“, „Wollt Ihr Physik? – Nein!“, „Was wollt Ihr dann? – Respekt für jedermann!“, tönt es gestern auf dem Sportplatz der Sechslindenschule, der kurzerhand zum „Demo-Übungsplatz“ umfunktioniert wurde. Gar nicht so einfach, mit Mundschutzmasken gut verständliche Parolen zu rufen. „Akzeptanz und Toleranz – dafür machen wir Plakate und gehen auf die Straße!“, skandieren die jungen Erwachsenen immer wieder gemeinsam mit Christof Salzmann.

Dabei auch noch die Plakate und Schilder so zu tragen, dass sie gut lesbar sind, und die Corona-bedingten Abstände untereinander einzuhalten, bringt die Schüler an diesem warmen Sommervormittag doch ein wenig ins Schwitzen.

Die Klasse mit 26 Schülern ist derzeit wegen der Pandemie in zwei Gruppen auf zwei Klassenzimmer verteilt. Auch das macht die Vorbereitung für die Demonstration ein wenig kompliziert. Christof Salzmann muss die Anleitung für das richtige Anbringen der Stäbe an die selbst gestalteten Schilder ebenso doppelt geben, wie sämtliche andere Hinweise für den Ablauf des Zuges durch die Stadt.

Eine Erleichterung ist dabei, dass die Schüler offensichtlich für das Thema brennen, sich engagiert selbst schon viele Gedanken um Slogans, Bilder und auch um die Kleidung bei der Demo gemacht haben. Derzeit favorisieren die meisten von ihnen bunte Outfits, wie eine erste Abstimmung zeigt. So bunt wie möglich, um die Vielfalt der Menschen abzubilden, die auch der leuchtende Regenbogen auf einem der Plakate symbolisieren soll.

Zwei ineinander verschränkte Hände von Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben hat der 12-jährige Leo auf sein Schild gemalt. „Wir sind alle gleich“, lautet seine schöne Botschaft. Bei seinen Freunden ist es Leo total egal, welche Nationalitäten sie haben: „Hauptsache, es sind gute Freunde“, sagt er.

Der 14-Jährige Baha berichtet auf Nachfrage des SÜDKURIER, dass er schon einmal selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht hat. Eine Frau habe ihn und seinen Freund mit einem rassistischen Schimpfwort tituliert. Dass in der Klasse solche Dinge keinen Platz haben, darin sind sich alle einig. „Bei uns gibt es keinen Rassismus. Es ist einfach nicht okay, wenn man gegen Menschen ist, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben“, sagt die 13-jährige Elin.

Bevor die Idee einer Demonstration entstand, hatten die Schüler im Rahmen des Homeschooling das aufwühlende Jugendbuch „Hass im Herzen“ von Margret Steenfatt gelesen. Es handelt von Tono, der das Abenteuer sucht in einer Jugendgang, die mit rechtsextremen Aktionen für Schrecken sorgt. Eine schockierende, aber lehrreiche Lektüre, findet die 14-jährige Dilan. „Das Buch hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, genau hinzuschauen, welche Ziele eine Gruppe hat, bevor man sich ihr anschließt“, sagt sie.

Aus der Beschäftigung mit dem Thema „Rassismus„ entstand schließlich die Idee einer Demo: „In vielen Unterrichtsdiskussionen wurde deutlich, dass für eine offene und tolerante Gesellschaft auch das eigene Engagement notwendig ist. Dies wollen wir mit der Demonstration deutlich machen“, sagt Christof Salzmann. Als Klassen- und Deutschlehrer hat er das Projekt begleitet.

Rektorin Ursula Matt-Pfeifer freut sich über das neue Projekt. „Die Aktion passt zu dem Bild unserer Schule und dazu, was uns wichtig ist: Werte wie Toleranz, Respekt und ein gutes Miteinander“, sagt sie. Christof Salzmann sieht gespannt dem Freitag entgegen. „Wir wollen die Menschen in Pfullendorf erreichen und zum Nachdenken anregen“, sagt er. Wichtig ist ihm, dass alles friedlich abläuft und die Corona-Regeln eingehalten werden.

