von Sabine Hug

In kleinerem Rahmen als bisher, doch gleichermaßen feierlich, wurde am Sonntag in Illmensee das Kirchenpatrozinium „Maria Himmelfahrt“ gefeiert. Dieser festliche Anlass wurde genutzt, um das neue Einsatzfahrzeug für die Helfer vor Ort – HvO – des DRK Illmensee zu segnen. Musikalisch begleitet wurde die Fahrzeugsegnung vom Musikverein Illmensee. Auch die Freiwillige Feuerwehr Illmensee unterstützte diesen feierlichen Anlass. „Dieses Fahrzeug dient dem Dienst am Menschen“, sagte Pfarrer Dias Mértola schon beim Festgottesdienst. Er betonte, dass die Helfer vor Ort rund um die Uhr für Menschen in Not im Einsatz seien.

Stolz, Freude und Dank herrschte bei den DRK-Angehörigen mit Pfarrer Dias Mertola und Bürgermeister Michael Reichle. | Bild: Sabine Hug

Leider bekommt der DRK Ortsverband Illmensee für das neue Einsatzfahrzeug der Helfer vor Ort keine Kostenerstattung eines Kostenträgers. Für die Finanzierung dieses HvO Fahrzeugs, welches das bisherige Fahrzeug von 2003 ersetzt, muss der DRK Ortsverband selbst aufkommen. Ermöglicht wurde diese dringende Investition nach längerer Ansparzeit durch Spenden von Bürgern, örtlichen Vereinen und Firmen. Daher galt der Dank des Vorsitzenden, Bernhard Stadler, bei der Fahrzeugweihe allen, die gespendet haben.

Helfer vor Ort Derzeit sind 14 Helfer vor Ort im DRK Illmensee aktiv, mit Piepser ausgestattet und sorgen an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr dafür, dass im Notfall schnell Ersthilfe vor Ort ist – und das kann lebensentscheidend sein. Im Durchschnitt rücken die ehrenamtlichen Helfer der DRK Illmensee 120 bis 130 Mal im Jahr aus. Für ihren Einsatz bekommen sie kein Geld. Auch für die gesamte Ausstattung kommen die Mitglieder des DRK selbst auf.

Fahrzeug in Eigenleistung umgebaut

In Eigenleistung wurde ein gewöhnliches Fahrzeug zu einem Einsatzfahrzeug umgebaut. Tatkräftig unterstützt wurde das DRK hierbei von örtlichen Firmen. Allen voran die Firma Somatec, wo das Fahrzeug über die gesamte Umbauphase von einem Jahr einen Platz in der Garage fand. Zudem hat die Firma Somatec die Planung und Durchführung des Innenausbaus Kofferraum übernommen und dafür gesorgt, dass alle Einsatzgerätschaften sicher verstaut und im Falle des Einsatzes rasch verfügbar sind. Weiteres Material findet Platz in seitlichen Schränken, welche Schreinerei Riegger eingebaut hat. Für die Beschriftung und Kenntlichmachung des Fahrzeugs als Einsatzfahrzeug hat die Firma Schneider gesorgt. Insgesamt kostet das Fahrzeug 40 000 Euro. Zukünftig steht es in Räumlichkeiten der Gemeinde Illmensee.

Stolz auf den Zusammenhalt der Gemeinde

Neben dem Dank drückte Bernhard Stadler auch Freude und Stolz aus: „Stolz, weil es uns gelungen ist, nach 18 Jahren ein Fahrzeug für unsere Gemeinde zu beschaffen.“ „Freude“ erfüllte ihn, weil dieses Fahrzeug im Rahmen des Kirchenpatroziniums geweiht wurde. Dem schloss sich Bürgermeister Michael Reichle an, indem er sich stolz zeigte auf den Zusammenhalt seiner Gemeinde, die so was hinbekomme. Er betonte, es komme kein Cent für das HvO-Fahrzeug aus der Gemeindekasse und es werde der Gemeinde, der Bürgerschaft zur Verfügung gestellt. So galt die Segnung durch Pfarrer Dias Mértola einem „Fahrzeug, das dazu dient, Menschen in Not zu helfen“ und gleichermaßen dem Schutz derer, die dieses Fahrzeug im Dienst am Nächsten nutzen.