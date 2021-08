Illmensee – Nachdem das Seefest 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, will es der Musikverein es in diesem Jahr auf eine etwas andere Art nachholen. Das Seefest 2021 steht unter dem Motto: „Der Samstag am See & am Sonntag das Fest!“ Los geht es am morgigen Samstag, 21.¦August, mit einem Platzkonzert auf der Seewiese. Beginn ist um 19¦Uhr.

Die Vorfreude bei den Musikern ist groß, denn nach langer Pause dürfen sie endlich wieder ihre Instrumente auspacken und einen gemütlichen Abend am See musikalisch umrahmen. Das Team von PVM übernimmt die Bewirtung des Abends. „Bei einem kühlen Bier und leckerem Essen freuen wir uns viele Zuhörer unterhalten zu dürfen“, so Vorsitzende Deborah Huttner. Dirigentin Ingrid Meschenmoser hat ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Von traditioneller Blasmusik bis hin zur modernen Unterhaltungsmusik ist garantiert für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Bei der Veranstaltung gelten im Übrigen die Corona-Regelungen des Freibads Illmensee.

Auch am Sonntag, 22. August, wird weiter gefestet, falls es das Wetter zulässt. Ab 11.30¦Uhr veranstaltet der Musikverein einen kleinen Frühschoppen am Probelokal. Auf den Parkplätzen vor dem Probelokal und der Drei Seen Halle wird ein kleines Festgelände aufgebaut. „Bei traditionellem Essen und kühlen Getränken ist jeder Besucher willkommen“, hofft das Vorstandsteam um Deborah Huttner und ihre Stellvertreterin Verena Meschenmoser, dass der Wettergott ein Einsehen hat und es nicht regnet. Die Bewirtung der Gäste wird vom Musikverein übernommen, inklusive einer Auswahl an Kuchen, Torten und Kaffee, selbstverständlich auch mit der Möglichkeit zum Mitnehmen. Der Musikverein aus Denkingen wird den Frühschoppen musikalisch umrahmen und für das richtige „Seefest-Gefühl“ sorgen.