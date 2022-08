Illmensee – Der Musikverein Illmensee feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum und lädt seine Gäste zum Seefest an den Illmensee ein. Zu diesem Jubiläumsseefest vom 20. bis 22. August haben die Organisatoren ganz tief in ihre Überraschungskiste gegriffen. Ein Sternmarsch durch den Ort, mit einem Gesamtchor und einer anschließenden fetzigen Jubiläumsparty, bilden erst den Anfang. Ein „Wettstreit nach Noten“ und Blasmusik aller Couleur runden das Geschehen am Sonntag ab. Zwei Musikvereine begleiten die Gäste am Feierabendhock. Über 100 aktive Musiker, Freunde und freiwillige Helfer freuen sich, auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher vor der traumhaften Kulisse des schönen Sees begrüßen zu dürfen. Verbunden mit der 125-jährigen Vereinsgeschichte wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläumsseefest veranstaltet.

Sternmarsch mit Gänsehautfeeling

Den Auftakt bildet am Samstag ein Sternmarsch durch den Ort. Verschiedene Kapellen aus der Region werden aus drei unterschiedlichen Richtungen zum Festplatz am See marschieren. Dieser Aufmarsch endet als Höhepunkt mit einem anschließendem Gesamtchor im Seefreibad. Alle Kapellen werden gemeinsam musizieren. Bei dieser Klangfülle wird nicht nur bei manchem Musiker ein Gänsehautgefühl aufkommen. Der Eintritt zum Sternmarsch und zum Gesamtchor ist frei.

Jubiläumsparty

mit zwei Bands

Im Anschluss findet im Festzelt die Jubiläumsparty statt. Die „LaPaloma Boys“ und die „Jack Russel´s Halsbänd“ werden für beste Stimmung sorgen. Als kulinarisches Highlight wird am Samstagabend ein leckerer Seefestburger serviert. Der Einlass zur Jubiläumsparty ist ab 20 Uhr und der Eintritt kostet 7 Euro.

Klassische Blasmusik

am Sonntag

Am Sonntag findet das musikalische Treiben nach dem Zeltgottesdienst um 10 Uhr seine Fortsetzung. Die beiden Musikvereine aus Roggenbeuren und Leibertingen servieren klassische Blasmusik und werden die Gäste bestens unterhalten.

Die Besucher können sich derweil mit einem reichhaltigen Mittagstisch verwöhnen lassen. Auch in diesem Jahr stehen das „Zanderfilet“, der klassische Braten oder die vegetarische Seele wieder auf dem Speiseplan. Eiskaffee und Eisschokolade sorgen für die sommerliche Mittagserfrischung.

Wettstreit nach Noten

Ab 19 Uhr treten die Musikvereine aus Pfrungen, Burgweiler und Altheim in einem spannenden „Wettstreit nach Noten“ gegeneinander an. Das Publikum erhält die Möglichkeit die Kapellen nach ihrer Leistung zu bewerten und ihre Favoritenkapelle mit viel Beifall zum Siegen zu klatschen.