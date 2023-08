Illmensee – Der Musikverein Illmensee lädt vom 19. bis 21. August seine Gäste zum Seefest an den Illmensee ein. Nach dem Jubiläumsfest im vergangenen Jahr haben sich die Initiatoren in Illmensee wieder einiges einfallen lassen. Über 100 aktive Musiker, Freunde und freiwillige Helfer freuen sich, zahlreiche Besucher vor der traumhaften Kulisse des Illmensees begrüßen zu dürfen. Start ist am Samstag mit dem Partyabend unter dem Titel „Brass meets Beats“. Am Sonntag dürfen sich die Gäste auf einen reichhaltigen Mittagstisch und auf einen Tag voller Blasmusik freuen. Am Abend steht die sechste Auflage der Seefestspiele auf dem Programm. Das Festwochenende wird mit dem Feierabendhock am Montag ausklingen.

„Brass meets Beats“

Der Samstagabend steht unter dem Motto „Brass meets Beats“. Die Musikauswahl spricht Jung und Alt gleichermaßen an. Während „Blowing Doozy“ mit einem Saxofon, einer Trompete und einem Schlagzeug die Menschen in Stimmung versetzt, möchte „Tom Nacho“ mit seinen eingängigen Beats jeden zum Tanzen auffordern. „Blechwerk“ wird als Vorband für die musikalische Unterhaltung sorgen. Einlass zum Partyabend ist ab 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Nach dem Zeltgottesdienst am Sonntag um 10 Uhr werden die Gäste vom Musikverein aus Bermatingen durch den Frühschoppen und die Mittagszeit geleitet. Auch in diesem Jahr dürfen das Zanderfilet, der klassische Braten und die vegetarische Seele auf dem Speiseplan nicht fehlen. Eiskaffee und Eisschokolade sorgen für die sommerliche Nachmittagserfrischung. Und die Musiker aus Blitzenreute werden mit traditioneller Blasmusik für die weitere Unterhaltung sorgen.

Ab 19 Uhr treten im Festzelt die Illmenseer Vereine in einem spannenden Wettkampf gegeneinander an. Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamgeist wird benötigt, um den Pokal der sechsten Auflage der Seefest-Spiele zu gewinnen. Die Teams vom Sportverein, Landjugend, Narrenverein, Feuerwehr und den Schalmeien stellen dafür die Kontrahenten. Der Eintritt hierfür ist frei. Für die musikalische Unterhaltung mit klassischer bis moderner Blasmusik sorgen die „Jungen Göge-Musikanten“.

Das Programm

Samstag, 19. August

20 Uhr: Partyabend „Brass meets Beats“ mit Blechwerk, Blowing Doozy und Tom Nacho

Eintritt 10 Euro

Sonntag, 20. August

10 Uhr: Zeltgottesdienst

Bis 14 Uhr: Musikverein Bermatingen

14 Uhr: Musikverein Blitzenreute

19 Uhr: Sechste Seefestspiele, anschließend „Jungen Göge Musikanten“

Montag 21. August

17 Uhr: Musikverein Denkingen

20 Uhr: Musikverein Wintersulgen