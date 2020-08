Einen gelungenen Auftakt in seine dritte Verbandsligasaison feierte der SC Pfullendorf am Wochenende: Mit 5:2 gewann das Team von Trainer Adnan Sijaric im ersten Ligaspiel auswärts beim FC Denzlingen. Für die Saison 2020/2021 hat sich die Mannschaft viel vorgenommen und als Minimalziel will man sich unter den besten Fünf in der Tabelle platzieren. Das jedenfalls verkündete Trainer Sijaric in der SÜDKURIER-Vorausschau. Um dieses Minimalziel zu erreichen, wurde der Kader entsprechend verändert. 24 Spieler und drei Torleute sind im Team, wobei vor allem entwicklungsfähige Zugänge akquiriert wurden. Dazu zählt beispielsweise Süleyman Karacan, der Innenverteidiger kam vom 1. FC Rielasingen-Arlen. Außenverteidiger Christian Neumeier war beim SC Lahr nicht zum Zuge gekommen und wechselte in den Linzgau. Im Offensivbereich verstärkte sich der SCP mit Flügelspieler Leon Notz, der vom FC Schaffhausen kam, sowie dem schnellen Omar Bun Ceesay, der vom Nachbarclub SC Markdorf wechselte. Eine erstklassige Ausbildung hat Andres Hermanutz genossen, der zuletzt für den FC Zürich die Kickstiefel schnürte.

Offensive verstärkt

Vielseitig einsetzbar ist Bartosz Broniszewski (FV Ravensburg), der sich in der Innenverteidigung wohlfühlt, aber auch im Mittelfeld die Fäden ziehen und die Offensivqualität verstärken kann. Von Rückkehrer und Stürmer Silvio Battaglia, der zuletzt für den 1. FC Rielasingen-Arlen tätig war, erhoffen sich die SCP-Verantwortlichen viele Tore, wobei der 31-Jährige noch an muskulären Problemen leidet und beim Verbandsligaauftakt gegen Denzlingen pausieren musste. Aus der eigenen Jugend sind Haris Melunovic, Eric Dehne und Jan Konrad in den Kader aufgenommen worden, wobei sie als sogenannte „Perspektivspieler“ auch die zur U 21 umfunktionierte zweite Garnitur stärken sollen, um im Titelkampf um die Kreisliga A ein Wörtchen mitzureden.

Der SCP musste nur wenige Abgänge verkraften. Sandro Caltabiano zog es zum TSV Berg, Samuel Fischer kehrte zum FV Walbertsweiler-Rengetsweiler zurück und Lukas Stützle ist nun beim SV Hohentengen aktiv. Frank Stark läuft künftig für den FC Kreuzlingen auf. SCP-Manager Robert Hermanutz nutzte die Premiere des „Admiral-Cups“ in der Geberit-Arena, um die verdienten Spieler zu verabschieden.

Mit den Testspielergebnissen während der Vorbereitung auf die neue Saison zeigte sich SCP-Coach Adnan Sijaric durchaus zufrieden. Enttäuscht waren die Club-Verantwortlichen vom Aus im Verbandspokal, wo man beim Oberligisten Rielasingen-Arlen mit 0:2 verlor und schon in der zweiten Runde aus dem Wettbewerb ausschied. Bekanntlich winkt dem Sieger des südbadischen Verbandspokals die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals, was finanziell äußerst lukrativ ist. Diese Erfahrung machte der SCP beispielsweise im Jahr 2006, als man den damaligen Bundesligisten Arminia Bielefeld mit 2:1 bezwang und damit für eine fußballerische Sensation und ein Klingeln in der Vereinskasse sorgte.

Solche sportlichen Erfolge hatten dem SC Pfullendorf über viele Jahre eine Sonderstellung im Südbadischen Fußball eingebracht, und man war hinter dem SC Freiburg die zweitbeste Adresse im Fußballverband. Namhafte Trainer und Spieler wie Kurt Niedermayer (FC Bayern München, VfB Stuttgart), Marco Kurz (VfB Stuttgart, FC Schalke 04 und 1860 München) oder Alois Schwartz (erfolgreicher Coach des Karlsruher SC) konnten verpflichtet werden. Und im Jahr 2000 klopften die Linzgauer als Vizemeister der Regionalliga Süd unter Trainer Frank Wormuth sogar an die Pforte zur 2. Bundesliga. Aber die kühnen Fußballträume platzten nach den Spielen gegen LR Ahlen (1:1) und beim 1. FC Union Berlin (1:3). Es begann ein sich stetig verstärkender Abwärtstrend, der vor drei Jahren mit den Abstieg in die Landesliga gipfelte. Im Folgejahr erfolgte der Wiederaufstieg in die Verbandsliga, wo man in den vergangenen zwei Jahren eine gute Rolle spielte, und in der Saison 2020/2021 den ersehnten Aufstieg in die Oberliga mit Vehemenz angehen will.

Trainer Sijaric lobt die gute Mentalität in seiner Truppe, vor allem imponieren ihm Trainingsfleiß und Intensität. Auch die Altersstruktur zwischen jungen und erfahrenen Spielern stimmt ihn zuversichtlich. Jetzt gelte es, sich für Talent und harte Arbeit selbst zu belohnen und dabei vor allem im Offensivbereich zulegen. Hier fehle manches Mal die nötige Abgezocktheit, um nach gutem Spiel den Platz auch als Sieger zu verlassen. Wenn man die Durchschlagskraft im Sturm erhöhe und frei von Verletzungssorgen bleibe, dann sei der angepeilte Tabellenplatz absolut machbar. Als schärfste Konkurrenten in der Verbandsliga stuft der SCP-Coach dabei den Offenburger FV, den Kehler FV, SV Weil und den SC Lahr an.

Jetzt geht es am morgigen Samstag, 29.¦August, 15.30¦Uhr, im ersten Heimspiel in der Geberit-Arena gegen die DJK Donaueschingen. (sk)

