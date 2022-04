Bei der Mitgliederversammlung von Chips & Flips, der derzeit 40 aktive erwachsene Mitglieder zählt, im Dorfgemeinschaftshaus Großstadelhofen war allen Anwesenden klar, dass die auf der Tagesordnung stehenden Wahlen, nicht so einfach wie in all den Jahren zuvor von statten gehen würden, informiert Pressewartin Veronika Treubel. Kassiererin Gisela Matheis konnte von einem sehr guten Kassenstand berichten, da im zweiten Pandemie-Jahr auf der Habenseite die Mitgliedsbeiträge und die Einnahmen aus den Altpapiersammlungen zu Buche standen, und es so gut wie keine Ausgaben zu verzeichnen gab. Die im letzten Herbst neu gewählte Jugendausschuss-Sprecherin Barbara Trunz berichtete von einigen Proben im Herbst 2021, die von den beiden Nachwuchskräften Rebecca Scherr und Jasmin Keller, musikalisch durchgeführt wurden, jedoch war die Zahl der teilnehmenden Kinder mehr als überschaubar.

Jugendchor probt derzeit nicht

Die Proben des Jugendchores werden bis auf weiteres ausgesetzt, da sowohl Jasmin als auch Rebecca aus beruflichen oder schulischen Gründen die Proben nicht mehr gestalten können. Auch Josef Blender, Chorleiter des Erwachsenenchores, berichtete nur von wenigen Proben in der evangelischen Christuskirche, die dann unter Corona-konformen Bedingungen stattfanden.

Ortsvorsteher meistert als Wahlleiter schwierige Kandidatensuche

Ortsvorsteher Armin Haug wurde von der Vorsitzenden Katja Freistetter gebeten, die Wahlleitung für alle Vorstandsposten zu übernehmen. Die im Vorfeld der Mitgliederversammlung von ihr zahlreich geführten Gespräche mit potentiellen Kandidaten hatten allerdings kein Ergebnis gebracht. Deshalb wurde die Versammlung für 30 Minuten unterbrochen und es folgten erneut intensive Gespräche, bevor die Wahlen fortgesetzt wurden.

Aber dann ging es ganz schnell und alle neuen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Als Vorstandsduo werden Claudia Bendel (Vorsitzende) und Gisela Matheis (stellvertretende Vorsitzende) den Chor in die Zukunft führen. Ihnen zur Seite stehen Barbara Trunz als Kassiererin und Bernd Kernler als Schriftführer. Zum Sprecher des Vergnügungsausschusses wurde Bernhard Oberdörffer gewählt, die Leitung des Jugendausschusses übernimmt Josef Blender, Zeugwartin und Pressewartin bleiben Martina Walk und Veronika Treubel. Auch die Posten der Kassenprüfer sind mit Conny Fischer und Martin Reichle unverändert besetzt. Die bisherige Vorsitzende Katja Freistetter bedankte sich bei Armin Haug für die Wahlleitung.

Proben starten am 19. April wieder

Josef Blender konnte einen kleinen Lichtblick am Horizont in Aussicht stellen: die Proben werden am kommenden Dienstag, 19. April, in Großstadelhofen wieder starten. Die Ehrungen werden nach Angaben von Veronika Treubel zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.