von Karlheinz Fahlbusch

Josef Glovotz ist mit seinen 100 Jahren nicht nur der älteste Einwohner Pfullendorfs – er ist auch enorm fit. Am Donnerstag stand sein Geburtstag im Kalender, aber der Jubilar ist seit 1955 Mitglied der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas, bei denen Geburtstage nicht zelebriert werden. Mit weißem Hemd und Krawatte sitzt er auf seinem Sofa und erzählt von einem langen Leben, von Höhen und Tiefen und auch davon, dass ein ambulanter Dienst ihm im Haushalt hilft. Er macht noch sehr viel allein und Essen auf Rädern braucht er nicht: „Ich koche natürlich selbst.“

Hundertjährige In Deutschland leben derzeit knapp 16 000 Hundertjährige. Laut Vereinten Nationen leben die meisten der derzeit rund 540 000 Hundertjährigen in den USA, gefolgt von Japan, China, Indien und Brasilien. 80 Prozent sind Frauen. Das gaben die Vereinten Nationen zum Weltbevölkerungstag bekannt. Seit der Jahrtausendwende steigt die Zahl der Hundertjährigen deutlich. Im Jahr 2000 waren es etwa 150 000 und damit 25 (Über-)Hundertjährige pro eine Millionen Menschen. Im Jahr 2019 sind es bereits 69. In Deutschland wird jedes dritte neugeborene Mädchen den 100. Geburtstag erreichen, sagt eine Studie des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Auch jeder zehnte heute in Deutschland geborene Junge wird hundert oder älter.

Jubilar schwebt über dem Tisch und macht Hanteltraining

Josef Glovotz macht gleich mehrfach vor, wie er über dem Küchentisch schweben kann, nur gestützt auf seine Arme. „Ich habe immer schon gern Artistik gemacht“, erzählt der Jubilar schmunzelnd, der auch noch Übungen mit Hanteln macht. „Vollkommen gesund“ sei er. Abgesehen vom Gehör, das in den vergangenen Jahren nachgelassen habe. Und es gehe ihm richtig gut, stellt er fest, als Bürgermeisterstellvertreter Claus Bixler im Namen der Stadt zum Geburtstag gratuliert, mit Säften und einem Geschenkgutschein.

Bürgermeisterstellvertreter Claus Bixler (rechts) gratulierte im Namen von Bürgermeister Thomas Kugler und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Geboren wurde er in Ungarn

Das Lebenselixier des Hundertjährigen: vor dem Essen ein halbes Gläschen Ramazotti und zum Essen gern mal ein Glas Rotwein. Der sollte aus Ungarn sein, möglichst vom Balaton. Ein flüssiges Stück Heimat für den Mann, der am 23. Juli 1920 im ungarischen Belapatvalva zur Welt kam. 1924 zog die Familie nach Budapest, wo Josef Glovotz den Beruf des Werkzeugmachers erlernt hat.

Seine Lyrik wurde in verschiedenen Anthologien veröffentlicht

Schon mit 13 Jahren entdeckte er seine Liebe zur Lyrik. Seine Verse erschienen in diversen Anthologien in ungarischer Sprache. Eines davon befindet sich in der Ungarischen Nationalbibliothek. Vor einigen Jahren erschien ein Gedichtband mit dem Titel „Lebensblätter“ in deutscher Sprache. Es sind Verse über Liebe, über die Natur und Beziehungen und über das Leben, das für Glovotz christlich geprägt ist.

Eines seiner Gedichte. Die Anfangsbuchstaben jeder Zeile kann man auch von oben nach unten lesen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Zwangsarbeit im Außenlager des Konzentrationslagers Dachau

Wegen seiner freiheitlichen Ideale war er 1944 in das Konzentrationslager Dachau verschleppt worden. Später kam er in die Außenstelle nach Spaichingen, wo er Zwangsarbeit leisten musste. Am 18. April 1945 mussten die Gefangenen zu einem Fußmarsch nach Denkingen aufbrechen, streng bewacht. Wegen Entkräftung ließen die SS-Männer einige Gefangene, darunter auch den Ungarn, zurück und sperrten sie in einem kleinen Raum neben dem Feuerwehrgerätehaus ein.

„Bewegung hält fit“, ist der Hundertjährige überzeugt. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Die Alliierten rückten an, sodass die zurückgelassenen Gefangenen überlebten

Am nächsten Tag kamen zwei SS-Männer zurück und überließen den Schlüssel einem Kaufmann mit dem Hinweis, dass sie wiederkommen. Allerdings mussten sie vor den anrückenden Alliierten fliehen, was für die Zurückgebliebenen das Überleben bedeutete. Nach sieben Wochen im Krankenhaus wurde Glovotz entlassen und fand Arbeit in einem Landmaschinenbetrieb in Waldbeuren.

Ein glückliches Paar im Jahr 1951: Gretel und Josef Glowotz (von rechts). | Bild: privat

Mit seiner Frau wanderte er nach Venezuela aus

1950 heiratete er in Pfullendorf Gretel Gonschorek. Das Paar wanderte nach Venezuela aus, wo 1951 Sohn Peter zur Welt kam. Einige Jahre später zog die Familie zurück in den Linzgau und Pfullendorf wurde endgültig zur Heimat des Ungarn. 1955 kam Tochter Roswitha zur Welt. Der Werkzeugmacher arbeitete viele Jahre bei der Maschinenfabrik Roßknecht. „Nur den Glovotz fragen“, sei ein geflügeltes Wort im Betrieb gewesen, wenn es Probleme gab.

Im Bücherschrank stehen Goethe und die Bibel

Immer noch spielt er gern Schach, weil das gut fürs Gehirn sei, und er liest sehr viel. Im Bücherschrank steht Goethe in ungarischer Sprache gleich neben der Bibel. Die Nachrichten im Fernsehen verfolgt er sehr aufmerksam. Sein großes Hobby, die Musik, pflegte er auch zusammen mit seiner Frau. „Leider hat mich meine Frau vor 17 Jahren verlassen“, sagt der Jubilar und in seinen Augen spiegeln sich dann Erinnerungen an eine große Liebe, die er auch in seinen Gedichten verewigt hat.