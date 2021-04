Die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat bereits Auswirkungen auf den Landkreis Sigmaringen. Bekanntlich wurde für den Betrieb von Schulen und die Kindertagesstätten ein neuer Grenzwert bei der 7-Tages-Inzidenz eingeführt. Bei Überschreitung einer Inzidenz von 165 sind demnach Schulen und Kindertagesstätten zu schließen. Da der Landkreis Sigmaringen diesen Wert an drei aufeinander folgenden Tagen überschritten hat, informierte das Gesundheitsamt, dass die seit Samstag gültigen Regeln der „Bundesnotbremse“ in Kraft treten und Schulen und Kindergärten im Landkreis Sigmaringen ab kommenden Montag, 26. April, geschlossen sind.

Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht soll bis auf Weiteres nicht mehr stattfinden

Die Stadt Pfullendorf informierte als Schulträger und Kindergartenbetreiber, dass für die Klassen 1 bis 7 wieder eine Notbetreuung angeboten wird, ebenso für die Kindertagesstätten. „Mit der Bundesnotbremse gelten überall im Land dieselben Regeln. Ausschlaggebend hierfür sind lediglich noch die Inzidenzwerte, das lokale Infektionsgeschehen spielt keine Rolle mehr“, erklärt dazu Tobias Kolbeck, Pressesprecher des Landratsamtes.

Pfullendorfer Schulen informieren sehr zeitnah

Zeitnah informierte das Staufer-Gymnasium auf seiner Homepage via Eilmeldung über die Schulschließung. Für die Klassen 5 bis 10 tritt der „Septemberplan“ in Kraft, mit dem man den Fernunterricht geregelt hat, und die K1 hat gemäß diesem Plan Präsenzunterricht. Die Realschule am Eichberg reagierte gleichfalls schnell und informierte, dass ab 26. April kein Präsenzunterricht für die Klassen 5a bis 9b stattfindet. Für die Schüler werde unter den bereits bekannten Bedingungen wieder Fernunterricht eingerichtet. Die Klassen 9c bis 10b haben nach Angaben der Schulleitung weiter Präsenzunterricht. Begründet wird dies mit Rücksicht auf die bevorstehenden Abschlussprüfungen. Dies bedeute, dass weiterhin Präsenzunterricht unter Beachtung der Hygienemaßnahmen im bekannten Umfang angeboten wird, wobei für die Schüler wie bisher aber keine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzbetrieb besteht.

Elternbrief der Grundschule am Härle

Noch am gestrigen Freitag verschickte das Rektorenduo Jenny Schmid und Patricia Bachstein von der Grundschule am Härle einen Elternbrief, in dem die Situation und die Folgen für die Grundschüler erläuterten. Für die Kinder werde man in der Härle-Schule mit der Außenstelle Löwen wieder ein Lernen mit Materialien ermöglichen. Hierzu werden von den Lehrern wieder Lernpakete zusammengestellt und diese Aufgaben müssen die Schüler im Lauf der Woche im Homeschooling erledigen. Die Zweit- und Viertklässler konnten ihre Lernpakete am gestrigen, vorläufig letzten Präsenzunterrichtstag mitnehmen. Die neuen Lernpakete sowie die zu kontrollierenden Aufgaben für die Kinder, die vom Präsenzunterricht abgemeldet wurden, müssen am 26. April, zwischen 9 und 12 Uhr abgeholt beziehungsweise zurückgegeben werden. Sollte die Schulschließung länger dauern, so ist montags der Abhol- und Bringtag für die Lernpakete.

Notbetreuung findet täglich statt

Für die Schüler, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wurde wieder eine Notbetreuung eingerichtet, die täglich von 7.15 bis 15.30 Uhr im Schulgebäude am Härle stattfindet, informiert der Elternbrief. Die Schulleiterinnen erklären nochmals, unter welchen Voraussetzungen die Notbetreuung in Anspruch genommen werden kann. Dies gilt nur für Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise der oder die Alleinerziehende vom Arbeitgeber als unabkömmlich eingestuft werden und die Erwachsenen deshalb an der tatsächlichen Kinderbetreuung gehindert sind.

Verbindliche Zeiten für das Bringen und Abholen von Kindern während der Notbetreuung

Diejenigen Eltern beziehungsweise Alleinerziehenden, die bislang die Notbetreuung nicht in Anspruch genommen haben, nun aber zwingend benötigen, müssen sich jeweils am Donnerstag der Vorwoche per Mail im Sekretariat melden. Klar geregelt ist auch, zu welchen verbindlichen Zeiten die Schüler der Notbetreuung an die Schule gebracht beziehungsweise abgeholt werden müssen. Die Bringzeiten sind um 7.15, 7.45 und 8.40 Uhr und die Abholzeiten um 12.10, 13 und 15.30 Uhr. Weiterhin gültig ist die Maskenpflicht, die schon am 22. März eingeführt wurde und die seit 19. April geltende Testpflicht.

Auch Ausnahmen im Schulzentrum Ostrachtal

Auch in den Nachbargemeinden reagierten die Schulen schnell und informierten Eltern und Schüler über die neue Situation, so wie das Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal. Die kommissarische Schulleiterin Annika Rössler wies auf die Ausnahmen bezüglich des Wechselunterrichts für die Abschlussklassen hin, der nach dem aktuellen Stundenplan erfolgt. Klar ist, dass bei einer Teilnahme am Präsenzunterricht die Testpflicht mit zwei Testungen pro Woche gilt. Am Schulzentrum wurde ebenfalls eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 7 eingerichtet. Genauere Informationen erwarteten die Schulleiter vom Kultusministerium noch im Laufe des gestrigen Tages.