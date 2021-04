Es sind ausreichend Testkits vorhanden beim Gymnasium, der Realschule, Haupt-, Werkreal- und den Grundschulen für den Start am Montag, 19. April, ab dem für den Präsenzunterricht negative Selbsttests Voraussetzung sind. Die Stadt Pfullendorf stellt zusätzliche Tests zur Verfügung.

Das Kultusministerium hat bestimmt, dass ab kommenden Montag, 19. April, ein negatives Testergebnis Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist – unabhängig von der Sieben-Tages-Inzidenz in einer Region. Während in manchen