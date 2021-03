Steigende Infektionszahlen zwingen die Gemeinde Illmensee zum handeln. Sie schließt die Schule und den Kindergarten. Die Ostergottesdienste sind abgesagt. Der Rundwanderweg um den See wird über Ostern nicht gesperrt.

Bürgermeister Michael Reichle informierte am Donnerstag zu Beginn der Gemeinderatssitzung über die Entwicklung der Corona-Lage in Illmensee. Der Kindergarten Storchennest wird ab kommenden Montag geschlossen. Der Präsenzunterricht in der Grundschule