Seit vielen Jahren unterstützt der Verein Vipingo aus Ostrach ein Schulprojekt in Kenia, nahe der Stadt Malindi. Auch SÜDKURIER-Leser haben in den vergangenen Jahren mit ihren Spenden mit dafür gesorgt, dass etwa 160 Kinder aus benachteiligten Familien eine Schule besuchen können. Doch die Existenz der Schule ist gefährdet, berichtet Vipingo-Mitglied Hans Hofele, der sich über die Situation vor Ort informiert hat. Er hat mit Lehrern, Verwaltern und den Gründern gesprochen, und schnell wurde ihm die Dramatik der finanziellen Lage der Schule klar.

Vereinsmitglied informiert sich in Kenia über die Situation

„Als mir Tim und Carol, die Mitgründer der Schule sagten, dass, wenn kein Wunder passiert, die Schule schon im Frühjahr zugemacht werden muss, war ich schockiert“, sagt Hofele. Das liege an ausbleibenden Spendengeldern, vor allem aus Europa. Dort hat sich, während der Corona-Pandemie, der Fokus verlagert. „Zudem ist die Ukraine ein beherrschendes Thema, da fällt Afrika schon mal hinten über“, erklärt Carol Hardman, die Mitgründerin der Schule.

Future Hope of Montessori ist etwas Besonderes

Hofele wurde Mitglied bei Vipingo, weil er aktiv mithelfen möchte, Hilfsprojekte zu unterstützen. „Nur Geld spenden reicht mir nicht aus. Der Vipingo e.V. ist ein kleinerer Verein, bei dem man sich gut einbringen kann“, erklärt der Mediengestalter sein Engagement. Die Future Hope of Montessori ist etwas Besonderes. Als Ganztagsschule nach dem Vorbild Montessoris angelegt, bietet sie den Kindern und Jugendlichen eine einmalige Chance. Viele Schüler kommen aus ärmsten Verhältnissen. Öffentliche Schulen gibt es auch, aber: Die meisten Eltern können sich weder die Schuluniform noch die Materialien leisten. Beides ist kostenlos an der Future Hope. Und da ist noch ein ganz anderes Problem: „Wie mir dort klar wurde, ist in dieser Region die HIV-Quote besonders hoch, auch bei Kindern. Bei uns in Europa ist es kaum noch ein Thema, hier ist es lebensbedrohlich, wie in so vielen Ländern im südlichen Afrika“, sagt Hofele. Auch hier kann die Schule helfen, erklärt der leitende Lehrer, Lucky Karisa: „Wir können aufgrund der Spendengelder eine medizinische Begleitung und Betreuung der Kinder sicherstellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist aber eine große Hilfe.“

Weitere Angebote in der Schule

Neben den zahlreichen Klassenräumen gibt es also auch einen medizinischen Versorgungsraum, eine Bibliothek, Sanitärräume, einen kleinen Computerraum. Alles ist so wohl geordnet, frisches Grün, die Gebäude gut in Schuss. Es gibt Sportanlagen für Fußball, Basketball und Leichtathletik, Spielplätze. Schwimmunterricht gibt es, eine Rarität in Kenia. Das kommt auch den Mädchen zugute, denn die Mehrheit von ihnen kann nicht schwimmen.

Schüler bekommen drei Mahlzeiten täglich

Für das Essen sorgen einheimische Köchinnen. Drei Mahlzeiten gibt es am Tag. Alles ist aus heimischen Produkten gekocht. Auch das Essen ist eine große Motivation für die Kinder, an die Schule zu kommen. Es gab nicht wenige, die mit hungrigem Magen kamen, da war klar, dass wir auch ein Frühstück sicherstellen müssen, so Carol Hardmann. Sie sitzt dem Vipingo Village Fund vor, der neben Vipingo aus Ostrach für das Spendenaufkommen verantwortlich ist. Das Einbeziehen der örtlichen Bevölkerung, der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, von Anfang an mit eingeplant, erzählt Carol Hardman.

Schule beteiligt sich am öffentlichen Leben

Die Aktivitäten der Schule dehnen sich in den Ort aus, so gibt es zum Beispiel regelmäßige Müllsammelaktionen der Schulkinder im Ort. Auch die Kooperative VIP Gift Co., in der durch Handarbeit kunstvolle Handarbeiten produziert werden, ist solch ein hoffnungsvolles Projekt. Der Erlös der verkauften Waren soll auch der Schule zugutekommen. Natürlich ist die Schule zudem ein guter Arbeitgeber. Das Küchenpersonal weitere Mitarbeiterinnen kommen vom Ort.

Zwei Euro je Tag und Schüler genügen für den Weiterbetrieb

Es sind die Summe dieser hoffnungsvollen Faktoren, die dieses Projekt auch zur Herzensangelegenheit des Ostracher Vipingo machen. Vorsitzender Dietmar Rusch und Ehrenvorsitzender Kalle Eberhardt, appellieren daher an die Spendenbereitschaft der Region. Er und seine Vorstandsmitglieder wachen darüber, dass das die Spendengelder auch an betroffener Stelle in Vipingo ankommen. Ungefähr zwei Euro pro Kind und Tag sind nötig, um den Schulbetrieb aufrecht zu halten. Die letzten Worte hat Raphael, 14 Jahre Future Hope Schüler: „Ich kann diese Schule mit meinen Worten nicht beschreiben, aber ich kann sagen, dass sie wie der Himmel auf Erden ist. In dieser Schule herrschen Glück, Hoffnung und Fürsorge, und wie der Name schon sagt, bedeutet „Future Hope“ Hoffnung für mein Dorf. Kostenlose Bildung ist nicht nur ein Angebot, das einem in die Wiege gelegt wird. Vielen Dank an alle, die unsere Schule unterstützt haben.“

Spendenkonto

„Future Hope“ heißt Hoffnung für die Zukunft. Es wäre ein schönes Zeichen für das kommende Jahr, wenn es in Vipingo Hoffnung geben würde. Geldspenden können über den Vipingo e.V. getätigt werden (Sparkasse Pfullendorf- Meßkirch (DE 75 6905 1620 0000 59 12 71).