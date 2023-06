Die Sechslindenschule hat bei ihrer Vollversammlung die erfolgreichen Teilnehmer des Känguru-Wettbewerbs geehrt. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Der Känguru-Wettbewerb, der alljährlich stattfindet, ist eine internationale Veranstaltung, die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt, ihre mathematischen Fähigkeiten zu testen und zu verbessern. Der Wettbewerb zeichnet sich durch unterhaltsame und herausfordernde Aufgaben aus, die es den Teilnehmenden ermöglichen, ihr logisches Denken, ihre Problemlösungsfähigkeiten und ihre mathematische Intuition unter Beweis zu stellen. In diesem Jahr stellte die Sechslindenschule laut Mitteilung „eine beeindruckende Anzahl von talentierten Schülerinnen und Schülern“, die sich dem Känguru-Wettbewerb stellten. Die Teilnehmenden zeigten dabei „nicht nur ihr mathematisches Können, sondern auch ihre Hingabe und ihren Ehrgeiz, um erfolgreich abzuschneiden.“

Während der Versammlung wurden die Gewinnerinnen und Gewinner in verschiedenen Kategorien geehrt. In der Sekundarstufe erreichte Fabio Caldarella den dritten Platz, Alpagu Ceylan den zweiten Platz und Patrik Podkulabovic glänzte mit dem ersten Platz. In der Grundschule sicherte sich Ellen Sorg den ersten Platz, gefolgt von Liron Schramm auf dem zweiten und Paul Rettich und Marcelo Schäpers auf dem dritten Platz. Besonders herausragend waren die Känguru-Sprünge, bei denen die meisten richtigen Antworten hintereinander gezählt wurden. In der Sekundarstufe sicherte sich Lea Koenig diese Auszeichnung, in der Grundschule Ellen Sorg. Die betreuenden Lehrkräfte, Sarah Knappich, Annika Rößler, Tobias Sorg, Anja Lanthaler und Nadine Royer, waren stolz auf die Leistungen der Schüler. Sie betonten die Bedeutung des Wettbewerbs für die Förderung mathematischer Fähigkeiten und das Selbstvertrauen der jungen Talente. Die Teilnahme am Wettbewerb habe den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geboten, ihr Wissen zu erweitern, ihre Fähigkeiten zu schärfen und ihr Selbstvertrauen und ihre Begeisterung für Mathematik zu stärken.