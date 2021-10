Über einen grandiosen Erfolg des ersten Apfellaufs an der Grundschule berichtet Rektorin Sabine Fausel. Aus dem traditionellen Apfelfest und dem Sponsorenlauf resultiert diese Veranstaltung. Mike Rudolph, just zum Vereinsvorstand gewählt, überzeugte die vielen anwesenden Eltern von der Wichtigkeit des Vereins und erklärte den Lauf um den Illmensee mit seinen Stationen. Nach einem Herbstlied, von Erst- und Zweitklässlern gesungen, schmetterte Ingrid Meschenmoser, Vorsitzende des Musikvereins, auf ihrer Trompete die Start-Fanfare.

Kinder sammeln beim Lauf Stempel

Für jeden zurückgelegten Kilometer erhielten die Läufer an den liebevoll gestalteten Streckenposten der Eltern einen Stempel und konnten sich mit Wasser, Apfelschnitzen oder ähnlichem stärken.

Bei schönem Herbstwetter startete der erste Apfellauf mit rund 200 Teilnehmern. | Bild: GS Illmensee

Rekord: Vier mal um den Illmensee

Gelaufen wurde auf dem fünf Kilometer langen Rundweg und es galt in zwei Stunden den See so oft zu umrunden, wie es die Kräfte zuließen. Schüler, Lehrer, Eltern, Verwandte, Freunde und ehemalige Schüler liefen Runde um Runde. Der Rekord lag bei vier Runden, den sogar ein Drittklässler schaffte – das entspricht beinahe einem Halbmarathon. Nach jeder Runde gab es an der Schule frisch gebackene Waffeln – von den Eltern zubereitet und spendiert.

Apfelsaft selbst gemacht

Wer mochte, konnte an der Apfelpresseköstlichen Saft pressen. Am Vortag hatten die Schüler eigens dafür einen Hänger voller Äpfel aufgelesen. Der Förderverein sorgte ebenfalls für leibliche Wohl. Nach dem Lauf konnten die Kinder herbstliche Windlichter am Bastelstand des Betreuungsteams gestalten. Mit den Einnahmen des Laufes sollen die Ausflüge der Kinder finanziert und ein soziales Kinderprojekt unterstützt werden.