Für eine tolerante Gesellschaft und gegen Rassismus haben am Freitag die Schüler der Klasse 7 b der Sechslindenschule mit Klassenlehrer Christof Salzmann friedlich und unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsregeln demonstriert. Die jungen Erwachsenen zogen mit selbst gestalteten Plakaten von der Schule zum Marktplatz. Dort folgte eine kleine Kundgebung mit Ansprachen.

In Pfullendorf leben Menschen aus 80 Nationen

Von Passanten am Straßenrand gab es einige Zustimmung und vereinzelt sogar Applaus. Auf dem Marktplatz erinnerte Rektorin Ursula Matt-Pfeifer daran, dass in Pfullendorf nahezu 80 verschiedene Nationen leben und an der Sechslindenschule Kinder aus 17 Nationen unterrichtet werden. „Bei uns lernen Schüler unterschiedlichster Herkunft, Kultur und Religion zusammen. Woher jemand kommt, darf hier keine Rolle spielen“, sagte sie. Und betonte: „Wir wollen eine Schule gegen Rassismus sein“. Die Schulleiterin unterstrich, dass sie froh über jeden Mutigen sei, der auf Rassismus hinweise und sich dafür einsetzte, dass in der Sechslindenschule jeder Einzelne wertvoll ist.

Bunte Luftballons stiegen als Zeichen der Vielfalt am Ende der Demo auf. Bild: Stefanie Lorenz | Bild: Lorenz, Stefanie

Bunte Luftballons als Zeichen der Vielfalt

Für die Stadt sprach Gemeinderätin Eva Riede-Leibbrand. Sie zitierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Rassismus als Feind der Demokratie bezeichnet hat. Rassismus wolle Hass auf andere und Macht über andere. „Es genügt nicht, kein Rassist zu sein, sondern wir müssen uns gegen Rassisten wehren“, forderte Eva Riede-Leibbrand dazu auf, nicht wegzuschauen bei Unrecht, Ausgrenzungen und Bedrohungen. Am Ende flogen bunte Luftballons als Zeichen der Vielfalt in den Himmel.