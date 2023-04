Ein paar schöne Stunden versprach Christian Moßmann den Gästen in der voll besetzten Buchbühlhalle in Ostrach zum diesjährigen Osterkonzert. Die Jugendkapelle sowie das aktive Orchester lösten das Versprechen ein und begeisterten die Zuhörer.

Die Nachwuchsmusiker und –musikerinnen der Jugendkapelle Denkingen und Burgweiler „BuDe“ starteten den musikalischen Reigen. Julia Waimer übernahm die Ansage der insgesamt vier Stücke, welche der Nachwuchs bestens präsentierte. „Shut Up an Dance“ bildete den Stimmungsmacher und brachte das zahlreiche Publikum gleich mal auf Betriebstemperatur. Mit dem Titel „Arabien Dances“ und dessen exotischen Klängen wurden die Gäste in die Welt von Tausendundeine Nacht musikalisch entführt. Magisch ging es weiter mit „The Magic of Harry Potter“. Passend dazu wechselte Tom Heilmann von seinem Dirigenten- zu einem leuchtenden Zauberstab. Die Melodien aller acht Stücke sorgten für Gänsehaut-Feeling bei den verzauberten Gästen. Die spendeten viel Beifall und so konnte sich das Jugendorchester erst nach einer Zugabe in die verdiente Pause verabschieden. Hier sorgte die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Ostracher Vereine für die Bewirtung der Gäste.

Die aktive Kapelle ließ nicht lange auf sich warten und legte sich mit dem Marsch „Auf neuen Wegen“ gleich richtig ins Zeug. Dass Märsche und Polkas den Musikern quasi in die Wiege gelegt wurden, konnte man am besten am Dirigenten ablesen. Da brauchte Josef Müller keinen Taktstock und schon gar nicht ein Notenbuch. Alleine durch seine Gestik leitete er sein Orchester durch die musikalischen Passagen.

Mona Bauknecht vertrat hingegen ein ganz anderes Konzept. Sie stimmte das Publikum auf jedes kommende Stück ausführlich ein. So versprach sie eine wilde Gefühlsachterbahn bei dem Titel „Alchemy of Feelings“. Und das kurzfristig verlöschende Licht im Saal unterstrich mit der passenden musikalischen Darbietung den Eindruck, sich in einem mittelalterlichen Labor zu befinden.

Mit „Coldplay in Symphony“ kam anschließend auch ein bisschen Pop-Konzert-Feeling in der Buchbühlhalle auf. Die Musiker hatten unter vielen Stühlen im Zuschauerraum ein Knick-Leuchtstäbchen versteckt. Die Gäste ließen sich nicht lange bitten und sorgten so für ein optisch untermaltes Konzert-Feeling.

In der anschließenden Pause nutzte der Musikverein Burgweiler die Gelegenheit, verdiente Mitglieder in einem würdigen Rahmen vor einem großen Publikum auszuzeichnen. Egon Wohlhüter, der Vorsitzende des Blasmusikverbands Sigmaringen, zeichnete sechs Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein beziehungsweise ihre Verdienste aus. Luisa Muffler (Querflöte) wurde für ihre zehnjährige Treue geehrt. Judith Unger (Alt-Saxophon) steht dem Verein seit 20 Jahren treu zur Seite. Seit 20 Jahren ist auch Kerstin Moßmann mit dem Flügelhorn ein treues Mitglied des Vereins. Andrea Kienle spielt seit 30 Jahren die Klarinette. Am Tenorhorn ist Sandra Rauch ebenfalls seit 30 Jahren eine feste Größe im Verein. Für ihre zehnjährige aktive Tätigkeit erhielt Carina Müller die Fördermedaille in Bronze verliehen.

Nach dieser kurzen Unterbrechung ging es mit dem Marsch „Mars der Medici“ gleich wieder richtig zur Sache. Mit diesem Titel verbindet mancher Burgweiler Musik-Veteran noch angenehme Erinnerungen. Wurde doch dieser Marsch beim Landesmusikfest 1968 in Vorarlberg zur Ehre des Blasmusikverband Bodensee-Linzgau bereits vom Musikverein Burgweiler dargeboten. Nach den Titeln „Gloria Estafette“ und „Lenas Song“ entführten die Musiker ihr Publikum mit dem Stück „Voice of the Vikings“ in die wilden Zeiten der Wikinger.

Die Polka „Bitte Böhmisch“ wurde zum Abschluss des Programms gespielt. Der große Beifall sowie einige Bravo-Rufe bannte die Kapelle weiter auf die Bühne. Erst nach zwei Zugaben ging der Abend, wie versprochen, nach ein paar schönen Stunden zu Ende.