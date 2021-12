von Südkurier

Nach Angaben der Polizei rief eine weibliche Person bei der Seniorin in Pfullendorf an und gaukelte ihr vor, dass deren Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Tochter benötige nun Bargeld, das dann von einem Mann abgeholt werde. Durch geschickte Gesprächsführung schüchterte die mutmaßliche Betrügerin ihr Opfer derart ein, dass die Frau den Anweisungen folgte und einem männlichen Abholer das Geld in bar übergab.

Anruferin blockiert die Telefonleitung

Bis zur Übergabe blieb die Anruferin in der Leitung, um der Seniorin keinen Anruf bei Angehörigen oder der Polizei zu ermöglichen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten Schockanrufen. Betrüger, die oftmals aus Callcentern anrufen, geben sich am Telefon als Angehörige aus und täuschen vor, einen schweren Unfall verursacht zu haben. Oft bestätigt ein weiterer Täter, der sich als Polizist ausgibt, den Vorfall.

Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche

Durch geschickte Gesprächsführung werden die Opfer nach den Erfahrungen der Polizei eingeschüchtert und zur Herausgabe von Bargeld bewegt. Deshalb sollten ältere Familienangehörige für diese Betrugsmasche sensibilisiert werden, dass diese im Falle eines Anrufs diesen sofort beenden und selbstständig bei dem Verwandten nachfragen sollte, ob dieser in einen Unfall verwickelt wurde. „Geben Sie niemals Informationen über ihre finanzielle Situation heraus und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen“, warnt die Polizei ausdrücklich. Und niemals sollte man Geld und Wertsachen an unbekannte Personen übergeben werden. Bei einem verdächtigen Anruf, sollte man sofort die Polizei informieren.