von Stefanie Lorenz

Das Seniorenwohnzentrum „Grüne Burg“ in Pfullendorf ist seit Freitag mit Corona-Schnelltests ausgerüstet. „Damit können wir künftig schnell reagieren, wenn ein Test notwendig sein sollte“, freute sich Leiterin Nicole Welschinger. Bei einer getesteten Person liegt innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis vor.

Tests von Vertriebspartner von Althea hergestellt

Angeliefert wurden die Tests von der Firma Althea aus Pfullendorf. Diese ist Teil der Althea Group, die spezialisierte Wartungs- und Reparaturleistungen für die Endoskopie anbietet sowie starre und flexible Endoskope herstellt. Die Schnelltest seien von einem Vertriebspartner der Firma hergestellt worden, sagte Vertriebsleiter Florian Walch bei der Übergabe in der „Grünen Burg“.

Am 15. Oktober ist die nationale Testverordnung in Kraft getreten. Diese besagt unter anderem, dass Pflegeheime und Krankenhäuser Antigen-Schnelltests großzügig nutzen können, um Personal, Besucher sowie Patienten und Bewohner auf das Corona-Virus zu testen. Generell sind Antigen-Tests allerdings weniger sensitiv als ein im Labor durchgeführter, so genannter „PCR“(Polymerase-Kettenreaktion)-Test, es ist also eine größere Virusmenge notwendig, damit ein Antigen-Test ein positives Ergebnis zeigt. Deshalb müsse ein positives Antigen-Testergebnis noch per PCR-Test bestätigt werden, wie Florian Walch und Christine Strobel von Althea erläuterten.

Anstieg der Corona-Infektionen bereitet Sorgen

„Unser Personal wurde vom Pfullendorfer Arzt Daniel Hausch darin geschult, die Corona-Schnelltests korrekt anzuwenden“, berichtete Nicole Welschinger. Derzeit hat die „Grüne Burg“ 64 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Sie kümmern sich um 55 Bewohner. „Die erste Corona-Welle haben wir ohne Infektion überstanden“, so Welschinger. Dies sei auch darauf zurückzuführen gewesen, dass eine Zeitlang keine Besucher oder Lieferanten das Haus betreten durften. „Heute sieht das anders aus“, betonte Welschinger. Sollten die Zahlen weiterhin steigen, müsse durchaus mit einer Ansteckung im Haus gerechnet werden, da die Türen inzwischen wieder geöffnet seien. Viel Lob fand sie für ihre Mitarbeiterinnen, die sich sehr sensibel an die Vorschriften halten.