Pünktlich nach dem 12-Uhr-Läuten von St. Jakobus verkündeten am Dreikönigstag in Pfullendorf die Karbatschen der Schnellergilde den Start in die Fasnet. Coronabedingt fand das Einschnellen nicht auf dem Marktplatz statt, sondern man schnellte vor der eigenen Tür. Im Mühlweg trafen sich Gildemeister Oliver Müller, sein Stellvertreter Rainer Wilhelm mit Jürgen Rauch, einem der dienstältesten Schneller sowie Neuzugang Daniel Pfister. Und mit dabei waren auch Sina und Jan Müller, beide Kinder des Gildemeisters sind begeisterte Schneller. Aktuell zählt die Schnellergilde 55 Mitglieder, darunter zwei Frauen. Und die Gruppe hofft, dass man trotz Corona in diesem Jahr einige Fasnetsaktivitäten durchführen kann, wie das traditionelle Wecken am Schmotzigen Dunschdig.