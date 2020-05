Die Kooperation fußt auf einem gemeinsamen Verständnis der Junioren-Ausbildung, informiert Kai Sautter vom SC Pfullendorf. Bei der nachhaltigen Entwicklung der Talente stehe neben der fußballerischen auch die Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund.

Gemeinsame Sichtungsveranstaltungen von SCP und VfB

Die Schwerpunkte der Kooperation werden auf gemeinsame Aktivitäten wie die Durchführung von Sichtungsveranstaltungen und der Ausbildung der gesichteten Talente liegen. Das Ziel ist der Aufbau eines jahrgangsübergreifenden Talentfördertrainings im Grundlagenbereich. Zudem möchte der VfB Stuttgart seine Philosophie und spezifisches Wissen in den SC Pfullendorf einbringen. „Geplant sind Maßnahmen wie Trainerfortbildungen sowie gemeinsame Trainingseinheiten mit den Junioren-Trainern des VfB“, ergänzt Kai Sautter.

Maßnahmen werden in der Fußball-Akademie des SCP umgesetzt

Umgesetzt werden die Maßnahmen in Zusammenarbeit überwiegend mit der Fußball-Akademie des SC Pfullendorf. Die Akademie wurde im Herbst 2018 ins Leben gerufen und bietet seither ein regionales Fördertraining für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 13 Jahren an. Hierfür werden innovative Trainingstools in sieben Trainingsmodule eingebaut, wodurch die kognitiven Fähigkeiten, die Spielintelligenz sowie die Handlungsschnelligkeit weiterentwickelt werden können.

VfB: „Sind glücklich, einen starken Partner gefunden zu haben.“

Thomas Krücken, Direktor Sport Nachwuchsleistungszentrum VfB Stuttgart: „Im Rahmen der Weiterentwicklung unserer regionalen Scoutingstrukturen sind wir glücklich mit der Fußball-Akademie des SC Pfullendorf einen starken Partner im südlichen Württemberg gefunden zu haben.

SCP: „Regionale Talente im gewohnten Umfeld weiterentwickeln“

Josef Hatzing, Fußball Akademie SC Pfullendorf: „Wir möchten zukünftig die regionalen Talente in ihrem gewohnten Umfeld weiterentwickeln. Entsprechend der individuellen Leistungsstufe bieten wir in Zusammenarbeit mit dem VfB Stuttgart ein Training auf höchstem Niveau an. Unser Ansatz ist ganzheitlich und soll die Kinder und Jugendlichen auch außerhalb des Fußballplatzes weiterbringen.“