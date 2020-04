Pfullendorf vor 7 Stunden

SC Pfullendorf: Präsident Jobst Florus wirft überraschend hin

Jobst Florus, der seit Februar 2016 an der Spitze des SC Pfullendorf steht, hat in einem Brief an die Mitglieder mitgeteilt, dass er für eine weitere Arbeit in allen Gremien des Vereins ab sofort nicht mehr zu Verfügung steht.