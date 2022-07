Meßkirch – Die Architektengesellschaft Mauch | Offner ist zum 1. März 2022 innerhalb Meßkirchs in die Bahnhofstraße umgezogen. Aus dem bisherigen Standort in der Stadtmitte, einem historischen Fachwerkhaus, ist die Firma im Lauf der Zeit herausgewachsen. Die neue Fläche für die insgesamt 22 Mitarbeiter hat sich nun mehr als verdoppelt.

Das neue Studio gegenüber vom Bahnhof befindet sich im ehemaligen Postgebäude, das im Jahr 1892 erbaut wurde. Nachdem die Post ausgezogen war, diente das Haus nach einiger Zeit des Leerstands sieben Jahre als Flüchtlingsunterkunft. Es stand erneut leer, bis die Architekten die Immobilie vor zwei Jahren erworben, kernsaniert und erweitert haben. Abbruch und Rückbauarbeiten begannen Mitte 2020, die Wohnungen wurden bereits im Dezember 2021 bezogen.

„Nach Bewertung der Bausubstanz haben wir das Erhaltenswerte erhalten. Wir haben das Gebäude bis auf die Grundmauern entkernt und auf dieser Basis aufgebaut und aufgestockt. Der Zustand war ziemlich desolat“, erinnert sich Florian Offner. Inzwischen wertet das sanierte Gebäude die Straße sichtlich auf.

Im rund 300 Quadratmeter großen Erdgeschoss sind die Studios der Architektengesellschaft untergebracht: von außen optisch leicht erkennbar, denn die ansonsten klassisch Weiß verputzte Fassade wurde hier mit markanten Schieferplatten versehen. Die Fensterlaibungen sind in einem Orangeton gestrichen, was sich am Logo der Firma orientiert. Das rückwärtige, außenliegende Treppenhaus samt Aufzug ist mit einer Industrieblechfassade bekleidet und unterstreicht die moderne, geradlinige Architektursprache.

Auch das Interieur ist klar konzipiert, mit modernen Beleuchtungs-, Gestaltungs- und Akustikkonzepten. Der Übergang vom öffentlichen Bereich mit Empfang und Besprechungsräumen zu den Büros geht mit einem Wechsel des Bodenbelags von Sichtestrich zu dunklem Teppich einher. Elementen aus Eichenholz etwa bei den Tür-und Fensterrahmen, dem Empfang sowie in Teilen der Möblierung und Wandgestaltung verleihen einen warmen Touch im anthrazit-weißen Farbkonzept. Die Arbeitsplätze sind mit modernster Technik und nach aktuellen ergonomischen Ansprüchen ausgestattet.

Die gesamte Nutzfläche liegt bei rund 1000 Quadratmetern. In den beiden Geschossen über dem Planungsbüro sowie im Dachgeschoss befinden sich hochwertig ausgestattete Apartments im Energiestandard eines KfW-40 Effizienzhauses. Die barrierefreien, zwischen 45 und 95 Quadratmeter großen Wohnungen waren schnell vermietet. Technik- und Abstellräume sowie die Pelletheizung sind im Keller untergebracht, außerdem ist eine PV-Anlage samt Stromspeicher installiert. Der erzeugte Strom wird im Büro Mauch | Offner selbst verbraucht.