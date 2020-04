von Julia Lutz

Sie sind bunt, haben verschiedene Muster und sind unterschiedlich groß: Die Gesichtsmasken von Sabine Mielke aus Aach-Linz sind nicht nur im Dorf gefragt. Inzwischen wurden ihre selbst genähten Mundschutze auch bis nach Ostdeutschland und andere Teile Deutschlands mitgenommen. Geld verlangt sie für ihre „Mauldäschle“, wie sie ihre Mund-Nase-Masken nennt, nicht, bittet aber um Spenden, um ihre Kosten zu decken.

Ihr Hochzeitskleid hat sie selbst genäht

Sabine Mielke näht schon seit ihrer Kindheit. Als sie im Schulunterricht in der Hauptschule das Nähen erlernte, stellte sie fest, dass ihr das Nähen viel Spaß bereitet. „Ich nähe schon immer gerne“, lacht sie. Angefangen habe es mit Kleinigkeiten wie Schlüsselanhängern und Tüchern. Später folgten größere Nähprojekte. „Der Höhepunkt war mein Brautkleid, das ich selbst genäht habe“, erzählt Mielke stolz. Inzwischen hat sie sich als Näh-Hummel in Pfullendorf und Umgebung einen Namen gemacht und besucht Hobby- und Weihnachtsmärkte.

Kreis Sigmaringen Alle aktuellen Zahlen und Entwicklungen zum Coronavirus im Kreis Sigmaringen und im Zollernalbkreis Das könnte Sie auch interessieren

Freunde und Bekannte helfen mit Stoffen aus

Jetzt nutzt die Aach-Linzerin ihre Zeit, um ehrenamtlich Behelfs-Mund-Nasen-Schutz-Masken zu nähen. Selbst wenn das Tragen der selbst genähten Gesichtsmasken als Alternative für medizinische Mundschutzmasken eine Ansteckung für den Tragenden nicht ausschließt, schützt die Maske vor allem die Menschen in der Umgebung.

Die Nachfrage ist riesig. Für einen Friseur, der ab 4. Mai seinen Betrieb wieder öffnen darf, hat sie bereits 20 Masken genäht. Freunde, Bekannte und Nachbarn hat sie ebenfalls mit Masken versorgt. Im Gegenzug erhält sie von vielen Menschen Stoffreste oder Nähutensilien, denn Baumwollstoffe sind aktuell heiß begehrt.

Bunte Stoffe kommen bei Kindern und Frauen besonders gut an. Männer mögen lieber unifarbene Stoffe, die Sabine Mielke ebenfalls verarbeitet. | Bild: Julia Lutz

„Männer trauen sich nicht, Farbe zu tragen“

„Die meisten Stoffgeschäfte hatten jetzt zu und im Internet muss man es gar nicht erst versuchen. Die Lieferfristen sind mindestens zwei bis drei Wochen“, erzählt Sabine Mielke. Besonders Männerstoffe seien Mangelware. „Männer getrauen sich nicht, mit Farbe im Gesicht herumzulaufen“, lacht Mielke. Dabei gehe es doch um den Schutz und nicht um die Mode. In einem Geschäft in Weingarten bei Ravensburg hatte sie dann Glück und konnte noch Stoffe kaufen. Insgesamt näht sie drei verschiedene Maskenmodelle, wobei sie das Modell der Essener Feuerwehr bevorzugt. „Es ist einfach, schützt gut und ich kann es in etwa sieben Minuten nähen“, sagt Mielke. Für Brillenträger arbeitet sie Pfeifenreiniger ein, die sich um den Nasenflügel legen. Wichtig sei nur eine gute Vorbereitung, denn alle Stoffe werden zuerst mit 60 Grad in der Waschmaschine gewaschen. Dann müssen sie gebügelt und gefaltet werden. Genäht wird überwiegend abends.

Wald Corona-Pandemie: Wie Maßschneidermeisterinnen in der Heimschule Wald sich auf den Schulstart vorbereiten Das könnte Sie auch interessieren

Corona-Krise betrifft die eigene Familie

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie bekommt Sabine Mielke direkt zu spüren. Ihr fünfjähriger Sohn Samu benötigt viel Aufmerksamkeit, da er den Kindergarten nicht besuchen kann, und ihr Ehemann hat seinen Arbeitsplatz aufgrund der Corona-Pandemie verloren. Sabine Mielke arbeitet an drei Tagen in der Woche in der Werbemittellogistik beim Werkstättle. „Nachts wird dann bis 1 Uhr genäht“, sagt sie.

Sabine Mielke näht seit ihrer Kindheit mit Leidenschaft. | Bild: Julia Lutz

Über 200 Masken hat sie schon genäht

Für sie ist es selbstverständlich in der Corona-Pandemie anderen zu helfen. „Ich möchte ambulante Pflegedienste, Hebammen, Betreuungskräfte und Pflegekräfte unterstützen“, sagt sie. Deshalb nimmt sie von den Mitarbeitern systemrelevater Berufe keine Spenden entgegen. Weit über zweihundert Masken hat sie inzwischen genäht. Sie sind nach dem Auskochen oder einer Wäsche bei 60 Grad wieder verwendbar. „Selbst hat man natürlich nicht den Superschutz, aber man kann andere schützen“. Dass große internationale Modefirmen jetzt auch Schutzmasken anbieten, findet sie allerdings nicht gut, weil sich damit kleine Geschäfte jetzt über Wasser halten können.