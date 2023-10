Kaum ein Durchkommen gab es am Donnerstag in der Stadthalle. Rund 600 Schüler wuselten zwischen 8.30 und 13 Uhr um die Stände herum, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Linzgaustadt und in der Region zu informieren. 65 Unternehmen und Behörden haben Mitarbeiter und Auszubildende ins Rennen geschickt, um für die Ausbildungsangebote ihrer Branchen zu werben. Von Werkstücken aus Holz und Metall über Gewinnspiele bis hin zu Simulationen an Computerbildschirmen – die Teilnehmer haben sich einiges einfallen lassen, um die Jugendlichen an ihren Stand zu bekommen.

Offene Gespräche auf Augenhöhe

Viel los ist beispielsweise am Stand des Pfullendorfer Unternehmens Hennig. Eine Gruppe von Schülern der 8. Klasse der Sechslindenschule nimmt die Auszubildenden ordentlich in die Zange. Anhand des „Spickzettels“, der den Schülern mitgegeben wurde, stellen sie wichtige Fragen und erfahren aus erster Hand, was sie zum Beispiel für eine dreieinhalbjährige Ausbildung zum Industriemechaniker alles mitbringen müssen – beispielsweise einen guten Haupt- oder Realschulabschluss sowie Freude am Umgang mit dem Werkstoff Metall. Der Spickzettel sieht auch Fragen zum Verdienst vor und die Teilnehmer der Ausbildungsbörse geben auch darüber freimütig Auskunft.

Das offene Gespräch auf Augenhöhe, das auch Bürgermeister Ralph Gerster in seiner Eröffnungsrede als wichtigen Pluspunkt der Veranstaltung hervorgehoben hat, macht den Schülern und ebenso den Auszubildenden gleichermaßen Freude, wie am Donnerstag überall sichtbar wird.

Das sagen Schüler

„Wir werden in der Schule gut informiert über Ausbildungsmöglichkeiten“, berichtet Jan von der Klasse 8b der Sechslindenschule. Derzeit ist sich der 13-Jährige noch nicht ganz sicher, welche Ausbildung er machen möchte. Die Börse empfindet er als gute Möglichkeit, sich direkt bei den Unternehmen zu informieren. Das sieht auch sein Schulkollege Devin so. Er könnte sich vorstellen, eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bei Geberit zu machen, wie er dem SÜDKURIER erzählt. Auch Leon, der ebenfalls die Sechslindenschule besucht, hat schon einen konkreten Berufswunsch: Er möchte Landmaschinenmechatroniker werden, berichtet der 14-Jährige.

Umringt von Schülerinnen der Heimschule Kloster Wald ist Andreas Blender, Einstellungsberater beim Polizeipräsidium Ravensburg. Gebannt hören Carolina, Carla, Lily und Anna zu, wie er vom Bachelor-Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst erzählt. Denn die Ausbildung bietet auch die Möglichkeit, bei Kriminalpolizei, Spurensicherung oder auch Wasserschutzpolizei auf dem Bodensee Erfahrungen zu sammeln. Allerdings setzt die Polizei eine gewisse Sportlichkeit bei den Azubis und Studenten voraus, wie Andreas Blender informiert.

Nicht Sportlichkeit, sondern Geschick und Kreativität sind gleich nebenan am Stand des Pfullendorfer Friseursalons Schmauder gefragt. Die Azubis Sofia Thoma und Siara Reuter zeigen Schülerin Helen gleich vor Ort, wie sie schöne Locken in deren Haare zaubern können, sodass Ausbildungsinhalte bei der Börse nicht nur theoretisch, sondern auch gleich praktisch erläutert werden.

In die digitale Welt entführt dagegen das Meßkircher Unternehmen Bix, bei dem man für mehr Informationen auf dem Computerbildschirm die Virtual-Reality-Brille aufsetzen kann. Die beiden Industriekauffrau-Azubis Victoria Burgart und Luisa Hahnke machen mit viel Begeisterung Werbung für ihren Beruf, der gute Zukunftschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten biete, wie sie den Schülern berichten.

Während der Ausbildungsbörse gab es Bewirtung für die Teilnehmer. Darum haben sich Schüler der Kasimir-Walchner-Schule gekümmert.

Termin für 2024 steht bereits

Einen runden Geburtstag haben die Macher der Ausbildungsbörse gefeiert, die von der Wirtschaftsinitiative (WIP) und der Stadt Pfullendorf gemeinsam veranstaltet wird. Zum 20. Mal hat sie stattgefunden. Marco Schiedt von der WIP lobte das Engagement von Bernd Ruther, der von Beginn an bei der Organisation engagiert ist. Der Termin für die 21. Ausbildungsbörse steht: Sie wird am 10. Oktober 2024 veranstaltet.