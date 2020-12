Die junge Autofahrerin fuhr nach Angaben der Polizei von Otterswang in Richtung Pfullendorf und setzte an einer unübersichtlichen Stelle und dem Beginn des Überholverbots zum Überholen eines Lastwagens an. Ein entgegenkommender, bislang unbekannter Fahrer eines blauen 3er BMW musste deshalb abbremsen und nach rechts ausweichen. Nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war, fuhr er 100 Meter parallel zur Straße im Grünstreifen und setzte seine Fahrt im Anschluss in Fahrtrichtung Krauchenwies fort. Die Unfallverursacherin brach den Überholvorgang ab und fuhr auf einen Parkplatz, wo sie sich entschied, ebenfalls in Richtung Krauchenwies zu fahren, um sich nach dem BMW zu erkundigen. Dabei fuhr sie verbotswidrig auf die Straße ein, wo sie aus Unachtsamkeit mit einem Ford-Transit zusammenstieß. Während durch den Unfall ein Gesamtsachschaden von etwa 12 000 Euro entstand, kamen durch die Fahrweise der jungen Frau und den Unfall keine Personen zu Schaden. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.