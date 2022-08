Pfullendorf – Am kommenden Sonntag wird in Aach-Linz wieder unterhaltsamer Reitsport angeboten. Der Reit- und Fahrverein Aach-Linz führt zum 28. Mal seinen Reitertag durch. In diesem Jahr werden die Gäste allerdings auf die Fahrwettbewerbe verzichten müssen. „Es haben sich zu wenige Teilnehmer in diesem Jahr angemeldet, so dass wir diese Veranstaltung leider ausfallen lassen müssen“, sagte der Vorsitzende Dietmar Gommeringer. Er erklärte, dass andere Vereine in der Region mit ähnlichen Events ihre Veranstaltungen zum Teil ganz absagen mussten. So kann sich der Reit- und Fahrverein mit seinen Gästen freuen, dass in Aach-Linz am Sonntag ein Dressur- und Reiterwettbewerb sowie ein Hindernisspringen verfolgt werden kann.

Es gibt Braten und Kuchen

Mit Beginn der Wettbewerbe sorgt der Reit- und Fahrverein wieder für reichhaltige Verpflegung und einen umfangreichen Mittagstisch. In schattiger Lage werden die Gäste in bewährter Weise bewirtet. Auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins in Aach-Linz in Richtung Sahlenbach, können die Gäste die spannenden Wettbewerbe bei Schnitzel, Braten, Roter Wurst oder selbstgebackenen Kuchen verfolgen. Oder einfach nur gemütlich verweilen und das eine oder andere „Schwätzchen“ halten und „Fachsimpelei“ genießen.

Angemeldet sind 80 Reiter

Am Sonntagmorgen beginnt der Reitertag. Es haben sich bereits rund 80 Reiter mit ihren vierbeinigen Partnern angemeldet. Den Anfang bilden die Reiter mit Wettbewerben in der Dressur. Darauf folgen die Reiter-Wettbewerbe. Die jüngsten Akteure zeigen ihr Erlerntes im Anschluss beim Führzügel-Wettbewerb. Am Nachmittag sind abschließend die Springreiter an der Reihe und den Zuschauern wird damit ein weiterer spannender Wettbewerb geboten.

Geldpreise für die Sieger

Im Anschluss an jedem Wettbewerb werden die erfolgreichsten Turnierteilnehmer mit Sachpreisen oder Preisgeldern ausgezeichnet und präsentieren sich mit ihren Pferden auf einer abschließenden Ehrenrunde nochmals den Zuschauern.