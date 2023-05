Erst vor wenigen Tagen landete ein Fall mit mehreren zerstochenen Reifen vor dem Amtsgericht in Sigmaringen. Jetzt wurden in Pfullendorf wieder Reifen zerstört.

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf. Denn erneut wurden an einem Auto die Reifen zerstochen. Und zwar wieder in einem Gebiet, in dem es bereits im vergangenen Sommer zu solchen Delikten