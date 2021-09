von Robert Resch

Klaus Tappeser, der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Tübingen, besuchte Illmensee. Für diesen ausführlichen Besuch hatte er sich auch beinahe den ganzen Tag Zeit genommen. „Illmensee hat 2100 Einwohner – Was will der Alte da?“, legte er seinem persönlichen Referenten Matthias Aßfalg die Worte in den Mund. An Illmensee erinnere ihn, neben der wunderschönen Landschaft, auch die vielen Mückenstiche, die ihn als Jugendlicher am See ereilt hatten, meinte er scherzhaft bei der Begrüßung im Rathaus. Natürlich habe er einen besonderen Blick auf Illmensee, denn diese Gemeinde müsse sich neu sortieren.

„Breitband gehört zur Grundversorgung.“ Klaus Tappeser, Regierungspräsident

Zu Besuch kam auch Claudia Wiese, die Erste Landesbeamtin und Stellvertreterin der Landrätin. Zusammen mit einigen Gemeinderäten informierte Bürgermeister Michael Reichle die Runde über die anstehenden und laufenden Projekte der Gemeinde. Unter anderem kam auch die Breitbandverkabelung zur Sprache. Hier bezog Klaus Tappeser klar Stellung mit den Worten: „Breitband gehört zur Grundversorgung.“ Gemeinderat Anton Langer ging sogar noch einen Schritt weiter, indem er meinte: „Die Digitalisierung sollte wie Strom und Wasser bereits zur Erschließung eines Baugebietes gehören.“

Über Unterrichtskonzept und räumliche Enge berichtet

Rektorin Sabine Fausel und Klaus Tappesser beim „Fachsimpeln“ bei der Begrüßung vor der Grundschule. Unser Bild zeigt Michael Reichle, Sabine Fausel, Klaus Tappeser und Claudia Wiese (von links). Bilder: Robert Reschke | Bild: Robert Reschke

Im Anschluss stand der Besuch der Grundschule und der Vorstellung der Montessori-Konzeption auf dem Programm. Hier zeigte sich Klaus Tappeser in dieser Materie als sehr belesen und informiert. Die Rektorin Sabine Fausel führte die rund zehnköpfige Besuchergruppe durch alle Räumlichkeiten. Dabei erläuterte sie an der ein oder anderen Stelle die pädagogische Herangehensweise der Lehrkräfte oder auch der eingesetzten Materialien. Für alle Teilnehmer der Besuchergruppe war augenscheinlich zu erkennen, welche räumlichen Enge an der Grundschule herrscht. Eine größere Zahl der Montessori-Kinder mussten ihre Lernübungen auf die Gänge oder ins Foyer verlagern.

Stiftungsgründer Anton Langer Urkunde überreicht

Symbolisch wurde auf dem Vorplatz der Drei-Seen-Halle ein Baum im Rahmen der Bürgerstiftung Illmensee gepflanzt. An den Schaufeln von links: Klaus Tappeser, Bernhard Stadler, Michael Reichle und Anton Langer. | Bild: Robert Reschke

Zu Fuß ging es für die Besucher weiter zur Drei-Seen-Halle. Hier warteten dann auch bereits einige Mitglieder des Stiftungsrats sowie der restliche Vorstand der Bürgerstiftung Illmensee auf die Besucher. Auf dem Vorplatz übergab der Regierungspräsident die Stiftungsurkunde an den Stiftungsgründer Anton Langer. Dabei fand er lobende Worte für Langer und dankte natürlich auch für die großzügige Spende des Unternehmers. Zum Abschluss wurde eine kleine Baumpflanzaktion zelebriert. Natürlich wurde der Baum bereits im Vorfeld gepflanzt, aber für den feierlichen Akt nahmen die Akteure gerne noch einmal die Schaufel in die Hand.

Bürgerstiftung Die Bürgerstiftung Illmensee ist eine überparteiliche und konfessionell unabhängige Stiftung. Zustiftungen und Spenden können jederzeit durch Bürger, Betriebe, Institutionen und Vereine sowie durch Vermächtnisse und Testamente erbracht werden. Aufgaben sind Projekte in sozialen, kulturellen und ökologischen Bereichen zu fördern sowie die Lebensqualität in der Gemeinde zu steigern und das vielfältige Leben sowie das ehrenamtliche Engagement zu stärken, des weiteren Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Notlagen zu unterstützen und Perspektiven schenken. Im Vorstand sind Michael Reichle (Vorsitzender), Hubert Rist (Stellvertreter), Bernhard Stadler und Otto Lohr.

Langer Group will sich auch räumlich weiterentwickeln

Eine weitere Station auf dem Besuchsprogramm war eine Stippvisite bei der Firma Langer Group. Geschäftsführer Ralf Doll stellte den Betrieb und seine Geschäftsfelder vor. Eine persönliche kurze Führung ließ sich Regierungspräsident Klaus Tappeser nicht nehmen, so dass die Gäste auch mal einen Blick auf Prototypen von verschiedenen Fahrzeugen werfen konnten. Von Anton Langer wollte der Behördenchef wissen, welche dringlichsten Wünsche er denn habe. Der musste nicht lange überlegen. Für ihn sei es das Wichtigste, dass die Langer Group im Gewerbegebiet weiterhin die Möglichkeit habe, sich weiterzuentwickeln und mit der Gemeinde gut zusammenzuarbeiten. Im gleichen Sinne äußerte sich auch Geschäftsführer Ralf Doll.