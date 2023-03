Überrascht und übergangen fühlten sich etliche Bewohner Wohnanlage „Am Gaisbühl“ der Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau (GSW) zu Jahresbeginn 2022, als sie über einen Dienstleisterwechsel beim Hausnotruf durch die Spitalstiftung, die bis dahin diese Leistung erbracht hatte, informiert wurden. Nachdem dieser Notruf jahrelang über die Telefonzentrale des Krankenhauses gelaufen war, und SRH nach der Klinikschließung den Vertrag gekündigt hatte, hatte die Spitalstiftung sich zum Wechsel zum Malteser Dienst Sigmaringen entschieden, um eine lückenlose Versorgung gewährleisten zu können. Mit diesem Wechsel wurde auch eine Preiserhöhung angekündigt, wobei Ex-Bürgermeister Thomas Kugler bei einer Bürgerfrage in einer Gemeinderatssitzung erklärte, dass eine verbesserte Technik genutzt werde, die mehr koste. Sollte es Probleme geben, werde man selbstverständlich den Dialog mit den Betroffenen suchen, hatte der Rathauschef im vergangenen Jahr versichert. Kurz vor Ende seiner Amtszeit schrieb er der GSW einen dreiseitigen Brief, in dem er den Dienstleisterwechsel und detailliert die geplante Kostenerhöhung von 20 Euro pro Monat erläuterte. (Der Brief liegt dem SÜDKURIER vor).

Erhöhung soll zum 1. April erfolgen

Derzeit kostet der Dienst, der Bestandteil des Betreuungsvertrages zwischen GSW und Spital ist, 75 Euro pro Monat. In seinem Brief erklärte Kugler, dass in dieser Betreuungspauschale Personalkosten enthalten seien, die man seit 2005 nicht mehr angepasst habe. Man werde die Pauschale nun zum 1. April erhöhen und zwar um 15 auf 90 Euro, wobei kostenmäßig eine höhere Anpassung notwendig wäre. „Diesen Umstand möchten wir bitten, als Angebot unsererseits zu werten, in der Wohnanlage am Gaisbühl wieder zufriedenstellende Verhältnisse zu erreichen“, heißt es in dem Schreiben. Nach Auffassung der Stadt muss über diese Erhöhung nicht in der Eigentümerversammlung abgestimmt werden, da die Grundlage der Preisgestaltung im Geschäftsbesorgungsvertrag liege.

Schreiben von Ex-Bürgermeister im Januar

Das Schreiben des Bürgermeisters vom Januar 2023 haben die Bewohner der Wohnanlage als Anlage zur außerordentlichen Mitgliederversammlung erhalten, die nun stattfinden soll. Auf Anfrage des SÜDKURIER bei der GSW gab es bis zur Veröffentlichung dieses Artikels keine Antwort. Im vergangenen Jahr hatte Geschäftsführer Roy Lilienthal dargelegt, dass der Betreuungsvertrag ein Vertrag zwischen der Wohnungseigentümergemeinschaft und der Spitalpflege sei und Bestandteil der notariellen Teilungserklärung und damit bindend für alle Wohnungseigentümer. Als Verwalter der Wohnanlage sei die GSW für die Verwaltung der Wohnanlage verantwortlich, die Betreuungstätigkeit obliege der Spitalpflege, wozu auch die Sicherstellung des Hausnotrufs an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden pro Tag gehöre.

GSW-Geschäftsführer erläutert Situation

„Seit Verkündung der Preiserhöhung im Januar 2022 ist innerhalb der Wohneigentümergemeinschaft eine sehr angespannte Stimmung. Gespräche mit der Spitalpflege Pfullendorf werden von der WEG abgelehnt“, berichtet Roy Lilienthal, Geschäftsführer der GSW. | Bild: Volk, Siegfried

Auf Anfrage des SÜDKURIER erläutert GSW-Geschäftsführer Roy Lilienthal nun die aktuelle Situation in der Wohnanlage „Am Gaisbühl 2“. Hier gibt es nach seinen Angaben zwischen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer und der Spitalpflege Pfullendorf seit Mai 2005 einen Betreuungsvertrag, dessen Preis unverändert geblieben war, und erst im Januar 2022 wurde eine erstmalige Preiserhöhung angekündigt. Auf Wunsch der Spitalpflege verschickte die GSW im Januar 2022 als Hausverwaltung ein Informationsschreiben mit einer Erläuterung zur Preiserhöhung, die von den Eigentümern vehement abgelehnt wurde.

Heftiger Widerstand bei Eigentümerversammlung

Deshalb wurde von der GSW kurzfristig eine Informationsveranstaltung durchgeführt, um gegenüber der Eigentümergemeinschaft mehr Klarheit zu schaffen. „Die Spitalpflege räumte aufgrund dem heftigen Gegenwind innerhalb der WEG (Wohnungseigentümergemeinschaft) ein, dass die Eigentümergemeinschaft über die Akzeptanz der Preiserhöhung in einer Eigentümerversammlung beschließen könne“, erklärt Lilienthal. Bei einer Versammlung im März 2022 hätten die Eigentümer die Preiserhöhung abgelehnt und die Versammlung wollte auch nicht, dass der von der GSW eingeladene Bürgermeister Kugler den Sachverhalt erläutert.

Widerspruch der GSW wird abgelehnt

„Die Ablehnung der Preiserhöhung stellte für die Spitalpflege keine zufriedenstellende Lösung dar“, äußert Roy Lilienthal angesichts der Kosten für Verwaltung und Löhne Verständnis für den Standpunkt der Spitalpflege.

Da zunächst eine rechtliche Klärung des Betreuungsvertrags im Vordergrund stand, hätte die Eigentümerversammlung im Oktober 2022 beschlossen, eine Rechtsanwaltskanzlei für eine Prüfung des Betreuungsvertrags, einer Vertragspflicht sowie einer möglichen vorzeitigen Kündigung zu beauftragen und die anwaltliche Stellungnahme wurde allen Eigentümern vor Weihnachten 2022 zugesendet.

Eigentümerversammlung im März

Geschäftsführer Lilienthal ergänzt, dass die GSW als Hausverwaltung gegen die geplante Preiserhöhung der Spitalpflege für die Betreuungsleistung in der Wohnanlage am Gaisbühl Widerspruch eingelegt hat, der aber „freundlich abgewiesen wurde“. Im März findet nun eine Eigentümerversammlung statt, bei der Entscheidungen mithilfe der anwaltlichen Stellungnahme getroffen werden sollen.