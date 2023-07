Über mehrere Vorkommnisse in der Nacht auf Samstag, die sich nach Ende des Summerty-Festivals ereigneten, berichtet die Polizei. Aus polizeilicher Sicht war es während des Festivals ruhig geblieben. Erst gegen Ende mussten die Beamten in der Nacht auf Samstag bei mehreren Auseinandersetzungen oder kurz bevorstehenden einschreiten. So kam es gegen 2 Uhr bei der Schließung des Festivalgeländes zu einem Körverletzungsdelikt, bei dem ein 34-jähriger einen 19-jährigen durch das Herausreißen eines Ohrrings verletzt haben soll.

Einsatz vor einer Gaststätte

Gegen 3 Uhr soll es dann vor einer Kneipe in der Sigmaringer Straße zu einer Schlägerei von bis zu 20 beteiligten Personen gekommen sein. Beteiligte sollen unter anderem ein 19- und ein 22-jähriger, sowie eine 21- und 22-Jährige, alle aus dem Landkreis Sigmaringen, gewesen sein. Ursächlich für diese, wie auch weitere Körperverletzungsdelikte, könnte eine handgreiflich ausgetragene Streitigkeit zwischen den beiden jungen Frauen gewesen sein. Weitere Beteiligte versuchten zu schlichten, wobei sich die Schlägerei dabei noch weiter ausbreitete. Viele der handelnden Personen standen augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinwirkung. Die Polizei setzte mehrere Streifen ein. Die Ermittlungen dauern an. Der Gastwirt zog aus den Vorfällen seine Konsequenzen und schloss sein Lokal am Samstag bereits um 17 Uhr.