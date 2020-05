Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend Beobachtungen am Busbahnhof machten. Der 16-jähriger Jugendlicher, der mit einer Bekannten am Busbahnhof in der Franz-Xaver-Heilig-Straße saß, wurde laut Polizeiangaben am Samstagabend gegen 19.50 Uhr Opfer einer vierköpfigen Jugendgruppe, die zuvor aus dem Bus der Linie 500, der aus Richtung Überlingen kam, ausgestiegen war.

Jugendliche feuern Schläger an

Während ein 15-Jähriger aus der Gruppe das spätere Opfer ansprach und kurz darauf unvermittelt mit Fäusten auf diesen einschlug, standen die drei ebenfalls etwa 15 bis 16-jährigen Mittäter drohend und anfeuernd hinter dem Schläger, teilt die Polizei mit. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Telefon 07 55 2/2 01 60, zu melden.