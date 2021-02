Am Dienstag meldete eine Katzenbesitzerin in Aach-Linz der Polizei, dass ihre Katze mit Diesel übergossen wurde. Es ist nun die vierte Katze, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unbekannten gequält wurde.

Offensichtlich ohne jegliche Skrupel ging ein Unbekannter vor, der am Dienstag eine weitere Katze im Pfullendorfer Teilort Aach-Linz mit Diesel übergoss und dem Tier damit qualvolle Schmerzen bereitete, teilt die Polizei am Mittwoch mit.Katze in