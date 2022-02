Das Amtsgericht Ravensburg ordnete die Wohnungsdurchsuchung auf Antrag der Staatsanwaltschaft an, da der 31-jährige Tatverdächtige in den Wochen zuvor einen offensichtlich gefälschten Impfpass in einer Apotheke vorgelegt hatte. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf einen Teil der gesuchten Dokumente sowie auch auf die illegalen Substanzen. Nach Abschluss der laufenden Ermittlungen muss sich der 31-Jährige wegen Urkundenfälschung, Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.